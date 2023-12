Auf dem Weg zum Einheitsrundfunk

IMAGO/Cola Images Es droht die bundesweite Infiltration durch den Bayerischen Rundfunk

Seit Monaten drohen uns die ARD-Intendanten mit einer »Reform« ihrer Hörfunkprogramme, Ende November haben sie auf ihrer Sitzung in Köln die Katze aus dem Sack gelassen. Der Maßnahmenkatalog liest sich wie das Handout eines Unternehmensberaters, der aus einem Traditionswirtshaus ein McDonald’s zu machen empfiehlt: Bei Info-, Pop- und sogar bei den Kulturwellen sollen die Abendprogramme zusammengeschaltet werden, sonnabends droht die bundesweite Infiltration durch den Nachrichtenkanal des Bayerischen Rundfunks. Die Hörspielproduktionen werden zentral gesteuert, die Stücke »auf die digitale Verbreitung in der ARD-›Audiothek‹ fokussiert«, also aus den linearen Programmen verdrängt. Starten soll die – medienrechtlich gar nicht vorgesehene – Teilnationalisierung der Ländersender im kommenden Frühjahr. Völlig unklar sind Sinn und Zweck der Übung, die Intendanten wollen mit dem Abbruchunternehmen nur »eine mittlere einstellige Millionensumme« erlösen. Die ARD sollte ihre Fernsehrechte zur Übertragung von Spielen der Fußballnationalmannschaft an Aldi verhökern, mit dem Erlös könnte sie sich 30 Jahre lang die Deformation der Kulturradios sparen.

In dieser Woche gibt es einen neuen ARD-Einheits-»Radiotatort«, »Laim, mon amour« von Katja Röder. Ein 92jähriger wird in seiner Wohnung ermordet, aber die verdächtigte Pflegerin kann es nicht gewesen sein – sonst wäre die Geschichte ja nach fünf Minuten vorbei (BR 2023, Mi., 20.05 Uhr, Bayern 2, 21 Uhr, HR 2 Kultur, Fr., 19.04 Uhr, WDR 3, Sa., 17.04 Uhr, WDR 5, 19.05 Uhr, SWR 2, 22 Uhr, SR 2, So., 18.05 Uhr, Bremen 2, 19.04 Uhr, NDR Kultur, Mo., 21.05 Uhr, Bremen 2, 22.04 Uhr, MDR Kultur). Die politische Ästhetik des Jazz hat der Musikjournalist Peter Kemper im Buch »The Sound of Rebellion« beschrieben, in den »Jazzfacts« erzählt er von Rebellen wie Armstrong und Mingus und ihren Strategien für die Emanzipation der Schwarzen in den USA (DLF 2023, Mi., 22.30 Uhr, HR 2 Kultur). An­dreas Ammer, Cico Beck und Micha und Markus Acher haben das wundersame Schicksal von Gustav Mesmer vertont, der Soldat war, Mönch und Erfinder und lange Zeit im Irrenhaus inhaftiert: »Ich Mensch zu fliegen such« im »Hörspielartmix« (BR 2021, Fr., 21.05 Uhr, Bayern 2).

Wer oder was war Wolfgang Harich, der am 9. Dezember 100 Jahre alt geworden wäre – Philosoph, Kommunist, Dissident, Verräter? Der junge Matthias Eckoldt beschrieb ihn vor 25 Jahren als Querdenker »Mit Schirm, Charme und scharfer Zunge« (SFB/ORB 1998, Sa., 12.04 Uhr, WDR 3). Neues von der Künstlergruppe Rimini Protokoll: Die drei haben sich »Die Judenbuche« von Annette von Droste-Hülshoff vorgenommen, als »Klassiker im Dialog mit der Gegenwart« (WDR 2023, Sa., 19.04 Uhr, WDR 3). Auf der »Opernbühne« wird Claude Debussys Oper »Pelléas et Mélisande« gegeben, eine Aufzeichnung vom 9. September aus dem Béla-Bartók-Konzertsaal mit Iván Fischer und seinem Budapest Festival Orchestra (MTVA 2023, Sa., 20 Uhr, HR 2 Kultur). Am »Euro­radio Christmas Music Day« der Europäischen Rundfunkunion geben sich die ganz Harten, die immer noch aufs Christkind warten, 15 Konzerte aus 13 Ländern mit saisonspezifischer Orchestermusik (BBC 2023, So., 10 bis 24 Uhr, BR Klassik, HR 2 Kultur, MDR Klassik, WDR 3, ab 11 Uhr, SWR 2, ab 14 Uhr, SR 2). Wo wir es gerade mit dem Heiland haben: Als Donald Trump geboren wurde, führte ein Komet drei heilige Huren aus dem »La La Land« zu ihm und sie brachten Kondome, Raumspray und Marihuana. Am Abend, als der Erlöser in »God’s Own Country« zum Präsidenten gewählt wurde, begann Elfriede Jelinek damit, ein Stück zu schreiben: »Am Königsweg« (BR 2017, So., 15.05 Uhr, Mo., 20.05 Uhr, Bayern 2).