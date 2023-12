Hensoldt erwirbt Rüstungsfirma ESG

München. Der Rüstungskonzern Hensoldt zahlt mindestens 675 Millionen Euro für die Übernahme des Münchner IT- und Sicherheitstechnikdienstleisters ESG. Der Spezialist für Radaranlagen und Sensoren erwirbt die ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH vom Finanzinvestor Armira Partners, wie Hensoldt am Mittwoch mitteilte. Zum Kaufpreis könnten noch 55 Millionen Euro hinzukommen, je nachdem wie sich ESG 2024 entwickelt. Finanzieren will Hensoldt die Übernahme mit bis zu 450 Millionen Euro neuen Schulden und einer Kapitalerhöhung um bis zu zehn Prozent. Diese könnte bis zu 230 Millionen Euro einbringen. (Reuters/jW)