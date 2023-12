imago/CHROMORANGE Eine der letzten noch lebenden Zeitzeuginnen des antifaschistischen Widerstands in Österreich: Käthe Sasso, Jahrgang 1926

Der Promedia-Verlag hat nach beinahe vier Jahrzehnten ein Buch über Frauen im österreichischen Widerstand 1938 bis 1945 in neuer Gestaltung wieder aufgelegt. Die Herausgeberinnen formulierten 1985 ihr damaliges Erkenntnisinteresse folgendermaßen: »Was bewegte diese Frauen, gegen die Nazidiktatur aufzutreten, soviel an Entbehrungen, Leid und äußerster Gefährdung auf sich zu nehmen?«

Mit dieser Fragestellung führten vier Frauen etwa einhundert Interviews mit österreichischen Frauen aus dem Widerstand, die, aus ganz unterschiedlichen politischen und gesellschaftlichen Zusammenhängen kommend, sich gegen das Naziregime gestellt haben. Ihre Erfahrungen waren dieselben wie in der BRD. Die Erinnerungen der Frauen und Männer aus dem Widerstand wurden sehr bald gesellschaftlich verdrängt, man denunzierte gar die geforderten Entschädigungen als »Privileg der KZler«. Die Konsequenz war ein zunehmendes Verstummen im öffentlichen Raum. Der Verlag schreibt zu dem Buch: »Vielen verfolgten Frauen wurden nach ihrer Rückkehr aus den Höllen von Auschwitz und Ravensbrück ihre Berichte nicht geglaubt, manche erlebten auch nach Kriegsende und Befreiung politische Diskriminierung und gesellschaftliche Ausgrenzung.«

In der Bearbeitung der Interviews versuchten die Herausgeberinnen, die Transkripte möglichst nahe an der gesprochenen Sprache zu gestalten, so dass die Lebendigkeit und individuelle Prägung spürbar bleibt. Gerade bei den Berichten der Frauen aus der Arbeiterinnenbewegung wird deutlich, dass sie nicht erst seit dem »Anschluss«, sondern bereits in den Kämpfen gegen den Austro­faschismus und das Dollfuß-Regime aktiv waren.

Gegliedert sind die 27 Erinnerungsberichte unter fünf Perspektiven, die Handlungsoptionen von Frauen in diesem Kampf beschrieben. Es sind die Bereiche »helfen«, »organisieren«, »kämpfen«, »zersetzen« und »überleben«. Die Bandbreite der Erfahrungen und Berichte ist eindrucksvoll. Manche Frauen hatten individuell gegen das Nazisystem gekämpft, andere organisiert, sie halfen KZ-Häftlingen und Verfolgten bei der Flucht, verbreiteten illegal Nachrichten, übten Sabotage in Fabriken oder lebten im Wald als Partisaninnen. Viele schafften es, der Folter durch die Gestapo zu widerstehen und in den Gefängnissen ihren Mut aufrechtzuerhalten.

In einem knappen Text beschreibt Grete Mikosch, die sich vorgenommen hatte, für die Nazis keinen Finger zu rühren, wie sie sich mit einem »Hexenschuss« der Dienstverpflichtung entziehen konnte, obwohl angedroht wurde, ihr die Lebensmittelkarten zu entziehen. Mali Fritz schildert ihren Überlebenswillen: »Es gibt Tage, die einen vernichten können. Wenn man nicht jeden Tag, ununterbrochen, leben will, auch wenn alles aussichtslos erscheint, dann ist man gefährdet. Das ist mein Prinzip Leben. Nicht kämpfen heißt nicht leben.« Aus ihrem Bericht stammt auch der Titel des Buches, bei dem sie sich auf ein hypothetisches Gespräch mit einem Gestapo-Angehörigen bezieht: »Wenn er mir gesagt hätte, der Himmel ist blau, hätte ich gesagt: Kann sein. (…) Unter keinen Umständen hätt’ ich der Gestapo was zugegeben. Für mich war eine absolute Kluft zwischen ihnen und mir. Diese Kluft war unüberbrückbar.«

Interessant ist, dass auch in Österreich Frauen aus dem Widerstand wie »Vaterlandsverräterinnen« behandelt wurden. Johanna Sadolschek-Zala, die sich einer Partisanengruppe bei Eisenkappel angeschlossen hatte, beklagte, dass man die Widerstandskämpferinnen so anschaue, »als wären wir Verbrecher, wir, die wir wirklich was dazugetan haben, dass Österreich die Freiheit hat, das kränkt einen schon. Wissens, da wird man von einigen Bandit gerufen und verworfen, von den Leuten beim Heimatdienst, den deutschnationalen, o jä, es gibt manche noch, und immer mehr und mehr. Nach dem Krieg war ja alles so still, da haben sie sich geduckt, aber jetzt heben sie die Köpfe wieder hoch und wollen wieder die Besten sein.«

Umso wichtiger ist es, dass dieser eindrucksvolle und empathische Erinnerungsband wieder aufgelegt worden ist.