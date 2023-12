Nachschlag: Gequälte Erde

IMAGO/Zoonar Gestörtes Naturverhältnis bedichtet: Johann Wolfgang von Goethe (Denkmal in Weimar)

Die präzise Kapitalismuskritik im zweiten Teil des »Faust« ist weithin bekannt und Gegenstand nicht nur philologischer Erörterungen: Schon früh hat Goethe den Wahnsinn dieser Wirtschaftsweise und ihre Folgen für den Menschen bedichtet. Weniger bekannt: Dass unser Planet durch Plusmacherei geschunden und zerstört wird, hat der Klassiker ebenfalls in Verse gefasst, wie der Kulturhistoriker Manfred Osten im Interview über »Goethe als Klimatheoretiker« textnah und kenntnisreich darlegt. Die »Dialektik des Feuers« habe ihn bereits vor 1790 während seiner Zeit als Bergbauminister beschäftigt, später war sie Thema im »Festspiel« (1808), wo Osten im Hämmerchor der Schmiedegesellen das »globale Kollektiv der Brandstifter« erkennt, vor allem aber in »Faust II«. Goethes Hellsichtigkeit mit Blick auf den »pyromanischen Weltverbrauch« fasziniert, die Verbindung zu dessen Kritik am Kapital bleibt im Gespräch leider unerörtert. (shu)