Fabian Sommer/dp Palästina-Solidarität steht hierzulande unter Generalverdacht (Berlin, 18.11.2023)

Sie hatten für den 14. November in der Gießener Raumstation 3539 eG eine Diskussionsveranstaltung zum Klimawandel und dem Kampf dagegen geplant. Nun wurde Ihnen die Nutzung der Räumlichkeiten von seiten der Raumstation verwehrt. Warum?

Franziska Schiera: Unsere Veranstaltung »System Change not Climate Change« sollte ursprünglich am 14. November in der Raumstation 3539 stattfinden. Nach einer anonymen Denunziation durch eine »linkssozialisierte Personengruppe« aufgrund angeblich antisemitischer Positionen in einer unserer bundesweiten Stellungnahmen zum Palästinakonflikt und eines Zeitungsartikels der Gießener Allgemeinen Zeitung wurde uns seitens der Raumstation 3539 »Hamas-Propaganda« vorgeworfen und die Räumlichkeiten gekündigt.

Wie wird die Raumkündigung begründet?

Magnus Thiems: Der Grund für die Absage der Räumlichkeiten ist unsere anhaltende Solidarität mit dem palästinensischen Volk und dem palästinensischen Befreiungskampf, die wir schon vor dem 7. Oktober vertreten haben, die jetzt aber auf einmal ein Problem darstellen soll. Konkret wird uns Propaganda für das »totalitäre Hamas-Regime« im Gazastreifen vorgeworfen. Dies widerspreche den in der Satzung der Raumstation 3539 festgelegten Werten.

F.S.: Nachdem wir noch einmal nach einer fundierten inhaltlichen Begründung gefragt haben, erreichte uns am 21. November eine kurze und oberflächliche Antwort, in welcher verschiedene Links angehängt waren, die angebliche Unstimmigkeiten zwischen lokalen und bundesweiten Aussagen der KO belegen sollten. Wir vermuten, dass die Raumstation 3539 entweder kein ehrliches Interesse an einer inhaltlichen Auseinandersetzung hat oder aber angesichts der Verbrechen des israelischen Staats in Gaza und der Westbank keine wirklichen Argumente.

Auch die Kongresshalle Gießen hat Ihnen die Nutzung von Räumen aufgekündigt. Was wird hier als Begründung dargestellt?

M.T.: Anstatt einer inhaltlichen Begründung werden hier formale Fehler vorgeschoben: Es sei nicht ersichtlich gewesen, dass die KO den Raum nutzen wollte, und dass wir einen vorläufigen Arbeitstitel anstatt den endgültigen Veranstaltungstitel angegeben hätten. Richtig ist zwar, dass eine Genossin den Raum für die KO buchte und wir den Titel zu einem späteren Zeitpunkt noch anpassten, allerdings spielte dies bis zum Zeitpunkt der Denunziation Mitte November keine Rolle. Wir haben von Beginn an klargestellt, dass wir als KO auftreten und ein marxistisches Einstiegsseminar abhalten werden.

Warum kam es Ihrer Auffassung nach zu den Kündigungen und was ist das Ziel?

F.S.: Die Kündigungen der Räumlichkeiten der Raumstation 3539 eG und der städtischen Kongresshalle in Gießen reihen sich ein in die öffentliche Hetze und staatliche Repression gegen palästinasolidarische Positionen in der BRD. Besonders die Hetze gegen uns durch die Gießener Allgemeine Zeitung, unsere unumstößliche Position der Solidarität mit dem palästinensischen Volk und der in Folge entstandene öffentliche Druck haben unserer Ansicht nach zu den Kündigungen geführt.

Diese Kündigungen sind ein Mittel der aktuellen staatlichen Repression, um die propalästinensische Stimme in der BRD zum Schweigen zu bringen. Sie ist Ausdruck der Stimmungsmache gegen jegliche Kritik an Israel und seinen Kriegsverbrechen, soll uns einschüchtern und unsere politische Arbeit behindern. Diese Taktik ist natürlich nicht beschränkt auf Gießen, wir sehen sie in den verschiedensten Facetten überall in der BRD – sei es durch Veranstaltungsverbote, Verhaftungen oder sonstige Repression.

Wie werden Sie nun auf diese Kündigungen reagieren?

M.T.: Wir werden den Kopf nicht in den Sand stecken, sondern weitermachen und weiter unsere Solidarität mit dem palästinensischen Volk und seinem Widerstand auf die Straße tragen. Unsere Veranstaltung zur Klimakrise konnte im Mesopotamischen Kurdischen Kulturzentrum Gießens stattfinden, ebenso wie unsere kommende Veranstaltung im Dezember.