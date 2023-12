Bandenkämpfe

jW

Unter der Überschrift »Selenskijs Schonfrist ist vorbei« fasst Robert Putzbach, seit Juli 2022 Mitglied der politischen FAZ-Nachrichtenredaktion, am Freitag verschiedene Berichte aus den vergangenen Wochen zu dem Thema zusammen. Laut Unterzeilen geht es im Artikel darum: »In der Ukraine war Kritik an der Regierung in Kiew bisher tabu. Aber im zweiten Winter nach dem russischen Überfall brechen alte politische Gräben wieder auf.« Angesichts der nahtlosen Eingliederung der FAZ in die Kiewer, also NATO-Propaganda weckt der letzte Satz die Erwartung, dass in der »Zeitung für Deutschland« alte Gräben aufgebrochen sind und eine teilweise Rückkehr zu Journalismus bevorsteht. Um es vorwegzunehmen: Die Hoffnung wird von Putzbach enttäuscht.

Er konstatiert zunächst: »Selbst auf höchster Ebene treten Konflikte mittlerweile offen zutage«, und zählt mehr oder minder bekannte Geschichten auf. Hauptpunkt: Zwischen Präsident Wolodimir Selenskij und dem militärischen Oberbefehlshaber Waleri Saluschnij knirscht es spätestens seit Anfang November. Da hatte der General eine »Pattsituation« an der Front verkündet. Selenskij ist aber auf Siegesmeldungen angewiesen – nach innen wie außen. Putzbach meint, es scheine, »als seien die Dämme des politischen Friedens endgültig gebrochen.« Sein Beleg: Der Fraktionsvorsitzende der Regierungspartei, Dawid Arachamija, und die stellvertretende Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marjana Besugla, hätten Saluschnij öffentlich dafür kritisiert, dass er keinen Plan für das Jahr 2024 vorgelegt habe. Nun ja. Bemerkenswert ist, was Putzbach an dieser Stelle weglässt. Aufsehen erregte Arachamija nämlich vor zwei Wochen durch ein Fernsehinterview im ukrainischen TV-Sender 1+1, über das allerdings kein deutsches Kriegsmedium berichtete. Der Selenskij-Vertraute hatte dort vermutlich nicht nur seinem Herzen Luft gemacht und ausgeplaudert: Biden wende sich wegen »der Juden« und »der jüdischen Lobby« in den USA von Kiew ab. Juden seien in den USA »auf allen Ebenen und in allen Entscheidungszentren stark vertreten« und übten Druck aus, um den Kampf gegen Putin herunterzustufen, damit die Unterstützung für Netanjahus Krieg in Gaza Vorrang habe.

Nebenbei bestätigte Arachamija, der im Frühjahr 2022 Chefunterhändler Kiews bei den Gesprächen in Belarus und der Türkei mit Russland über einen Waffenstillstand war: »Die Russen waren bereit, den Krieg zu beenden, wenn wir die Neutralität akzeptieren würden, wie es Finnland einst tat. Und wir waren bereit, uns zu verpflichten, dass wir der NATO nicht beitreten würden. Als wir aus Istanbul zurückkehrten, kam Boris Johnson nach Kiew und sagte: ›Unterschreiben Sie nichts mit ihnen, ziehen Sie einfach in den Krieg.‹« Da der in Kiew unter den regierenden Banderisten grassierende Antisemitismus und die Übernahme des Krieges durch die NATO im April 2022 nicht nur in der FAZ Tabu sind oder abgestritten werden, bleibt es auch bei Putzbach dabei: bloß nicht erwähnen. Die Nachrichtenagentur dpa schickte zwar am 1. Dezember allen angeschlossenen Redaktionen einen Link zu dem Interview, schrieb aber keine Zeile dazu. Saluschnij ließ sich übrigens zu Banderas Geburtstag am 1. Januar vor einem Porträt des ukrainischen »Führers« ablichten und veröffentlichte das Foto. Wahrscheinlich erhöhte das seine Popularität. In einer Umfrage vom 1. Dezember lag Selenskij bei 42 Prozent Zustimmung, Saluschnij bei 40. In eine Stichwahl käme er allemal.

Bei den alten politischen Gräben, die angeblich aufbrechen, handelt es sich um Bandenkämpfe unter den in Kiew regierenden Bandera-Fans. Sie tragen seit 2014 Meinungsverschiedenheiten in der Regel wie gewohnt mit Mord und Totschlag aus. Schonfristen gab es nie.