imago images/Kyodo News Im Mittelpunkt der Anklage: General Tojo Hideki, zwischen 1941 und 1944 Premierminister von Japan (November 1948)

Vor gut 75 Jahren, im November 1948, ging der Tokioter Kriegsverbrecherprozess nach über zweieinhalb Jahren zu Ende. Er war ein Meilenstein im Aufbau einer neuen Nachkriegsordnung, bei dem die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs das Diktat übernahmen. Gleichzeitig führte er zusammen mit dem Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher (1945/46) neue internationale Regeln hinsichtlich der Gewaltanwendung ein, um den Frieden auf der Welt zu sichern. Im Pazifik bildete der Tokioter Prozess eine Brücke hin zum Friedensvertrag von San Francisco von 1951 zwischen den USA und Japan. Dieser Vertrag war ein wichtiger Baustein im sogenannten San-Francisco-System, dem Netzwerk zwischen den USA und ihren Verbündeten im asiatisch-pazifischen Raum, das die US-Vormachtstellung in der Region sicherte.

Doch während der Nürnberger Prozess in Deutschland und den Nachbarstaaten einen fast unerschütterlichen Status besitzt und für moralische Klarheit sorgte, gelang es mit dem Tokioter Prozess nicht, die Gräben zwischen Japan und seinen Nachbarn zu überwinden, weshalb er immer noch für Kontroversen sorgt. Dabei hatte ihm der Nürnberger Prozess als Modell gedient. Bei beiden ging es darum, die Hauptschuldigen des Zweiten Weltkriegs anzuklagen. Auch in Tokio wurden die Beschuldigten in drei Gruppen eingeteilt: Verbrechen gegen den Frieden (Klasse A), Kriegsverbrechen (Klasse B) und Verbrechen gegen die Menschheit (Klasse C), wobei die Klassen nichts über die Schwere der Verbrechen aussagen.

Von der Anklage befreit

Alle Angeklagten in Tokio gehörten mindestens der Klasse A an. Richter und Anklagevertretung mit jeweils elf Personen rekrutierten sich aus der Gruppe der Siegermächte. Der Vorwurf gegen die in der Klasse A Angeklagten lautete, in den Jahren 1928 bis 1945 einen aggressiven Krieg geplant, vorbereitet und geführt zu haben. Doch bereits hier fingen die Schwierigkeiten an. Wer angeklagt werden sollte, war Gegenstand langer Debatten. Zwischen 1931 und 1945 wurde Japan von 17 Kabinetten und 16 Premierministern regiert, die sich oft untereinander bekämpften. Außerdem herrschten zwischen der Politik und den Streitkräften diffuse Kommandolinien.

Die einzige Konstante war der japanische Kaiser, Tenno Hirohito, die »göttliche« Autorität, der als Oberbefehlshaber der Streitkräfte in die Kriegspläne eingeweiht war. Der US-Historiker Herbert Bix nannte ihn einen »Strippenzieher«. Aber gerade er sollte von der Anklage befreit werden. So wenigstens forderten es die US-Besatzungsmacht und ihr Kommandant Douglas MacArthur. Eine Anklage hätte, so die Befürchtung, einen Aufruhr unter der japanischen Bevölkerung zur Folge gehabt, was wiederum eine erhebliche Verstärkung der in Japan stationierten US-Truppen nötig gemacht hätte. Auch brauchte man den Kaiser zur Absicherung der Nachkriegsordnung.

Schließlich wurden 28 Japaner unter Anklage gestellt. Der bekannteste unter ihnen war der ehemalige General Tojo Hideki, Premierminister zwischen 1941 und 1944, der den Angriff auf Pearl Harbor auf Hawaii zu verantworten hatte. Im folgenden Prozess stand der Hauptpunkt der Anklage – das Verbrechen gegen den Frieden – auf wackligen Beinen: Ein internationales Gesetz, das ein solches Verbrechen verboten hätte, gab es nicht und musste für den Prozess neu geschrieben und rückwirkend angewendet werden. Schließlich wurden sieben Angeklagte zum Tode durch den Strang verurteilt, unter ihnen Tojo. 16 erhielten eine lebenslange Freiheitsstrafe.

Higurashi Yoshinobu, Politikprofessor an der Teikyo-Universität und ausgewiesener Kenner der Materie, meint, dass die sieben nicht für die Verbrechen gegen den Frieden verurteilt worden seien, sondern für Kriegsverbrechen, etwa für das Massaker in Nanjing 1937/38, wo je nach Schätzung zwischen 100.000 und 300.000 Chinesen ermordet worden waren. Die Todesstrafe für Klasse-A-Verbrechen sei dem Gericht zu angreifbar gewesen.

Die Richter waren sich beim Urteil alles andere als einig. Vor allem der indische Vertreter Radhabinod Pal plädierte für Freispruch. Er zog die Legitimität des Tribunals in Zweifel, weil nicht Unparteilichkeit die Urteilsverkündung bestimmte, sondern der »Geist der Vergeltung«. So standen sich bereits am Ende des Prozesses Befürworter und Kritiker unversöhnlich gegenüber. Auch die Chance zur Versöhnung zwischen Japan und seinen Nachbarn war vertan, zumal die Verbrechen in den japanischen Kolonien Korea und Taiwan nicht Gegenstand der Gerichtsverhandlungen waren. Das Tribunal musste sich denn auch den Vorwurf des Rassismus gefallen lassen, da es Asien teilweise ignorierte.

Keine Reflexion

Für die meisten Japaner hatte der Prozess einen bitteren Nachgeschmack. Die Brutalität der letzten Kriegsjahre und vor allem die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki verbreiteten das Gefühl, selbst Opfer des Krieges gewesen zu sein. Doch der Tokioter Prozess implizierte, dass auch sie am Pranger der Siegermächte standen. Diese Ambiguität wurde durch die Nichtanklage des Kaisers und die Manipulation von Aussagen, die dessen Mitverantwortung betonten, noch verstärkt. So erschwerten die Mängel des Prozesses eine Selbstreflexion über die eigene Verantwortung. Die meisten Japaner akzeptierten das Urteil ohne rechte Überzeugung.

Für die japanische Rechte bedeutete es allerdings eine Demütigung. In ihren Augen hatten die Japaner einen gerechten Selbstverteidigungskrieg ausgefochten, der zum Ziel hatte, Asien von den westlichen Kolonialmächten zu befreien. Bis heute hält die Rechte an dieser Position fest und behauptet, die USA hätten dem japanischen Volk absichtlich eine »masochistische Sicht« auf ihre jüngere Geschichte eingeimpft, um es psychisch zu schwächen.

Durch Entwaffnung, Demilitarisierung und »Erziehung zur Demokratie« sollte der Inselstaat wieder Teil der internationalen Staatengemeinschaft werden. Der Tokioter Prozess hatte dabei eine wichtige Aufgabe, denn die Japaner erfuhren zum ersten Mal, welche brutalen Verbrechen ihre Streitkräfte begangen hatten. Bei weiteren Tribunalen in Asien und dem Pazifikraum wurden rund 5.500 weitere japanische Kriegsverbrecher angeklagt und zahlreiche verurteilt.

Mit der von den USA angekündigten Demilitarisierung aber war es nicht weit her. Im gleichzeitig mit dem Prozess einsetzenden Kalten Krieg vollzogen die USA einen Schwenk und drängten Japan nun dazu, sich wieder zu bewaffnen. Das große Ziel, durch ein Verbot von Angriffskriegen der Welt Frieden zu bescheren, wurde nicht erreicht. Bereits 1950 begann der Koreakrieg. Wie schon in Japan begingen die USA dort Kriegsverbrechen.