Pilar Olivares/REUTERS »Unsere Gruppe wird noch stärker«: Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva (M.) mit seinen Mercosur-Kollegen am Donnerstag in Rio de Janeiro

Das EU-Mercosur-Handelsabkommen steht auf der Kippe. Beim Gipfeltreffen des südamerikanischen Wirtschaftsbündnisses in Rio de Janeiro konnte am Freitag erneut keine Einigung erzielt werden. Positive Nachrichten gab es dennoch: Bolivien wurde als fünftes ständiges Mitglied in das Bündnis aufgenommen, das bisher aus Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay besteht. Venezuelas Mitgliedschaft war 2016 suspendiert worden. Mit der Republik Singapur wurde außerdem ein Freihandelsabkommen unterzeichnet. Es ist das erste mit einem Land im asiatisch-pazifischen Raum.

»Unsere Gruppe wird durch den Beitritt von zwölf Millionen bolivianischen Brüdern und Schwestern noch stärker. Die Wirtschaftsleistung des Mercosur wird um 43 Milliarden US-Dollar steigen«, begrüßte Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva das neue Mitglied. »Bolivien ist eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Region und der Welt. Sein Territorium ist reich an Bodenschätzen, die den Weg für eine Energiewende ebnen«, fügte er mit Blick auf die riesigen Lithiumvorkommen des Landes hinzu. Als weiteren Erfolg seiner Amtszeit verbuchte der scheidende Mercosur-Vorsitzende den Vertrag mit Singapur, der nach Aufnahme der Verhandlungen im Jahr 2018 in nur fünf Jahren abgeschlossen werden konnte. Singapur verpflichtet sich darin, auf »alle Exporte mit Ursprung im Mercosur« keine Zölle zu erheben. Im Gegenzug werden die Südamerikaner die meisten Einfuhrzölle auf singapurische Produkte abschaffen. Es handelt sich um das erste extraterritoriale Abkommen des Mercosur seit der Unterzeichnung eines ähnlichen Abkommens mit Palästina am 20. Dezember 2011.

Lula da Silva hat nun die Mercosur-Präsidentschaft an Paraguays konservativen Präsidenten Santiago Peña übergeben, der bereits Ende September das Abkommen mit Singapur als Ersatz für das Freihandelsabkommen mit der EU favorisiert hatte. Mit dem EU-Abkommen sollte eine der größten Freihandelszonen der Welt mit mehr als 700 Millionen Einwohnern entstehen. Doch Peña sieht die seit 23 Jahren laufenden Verhandlungen mit Brüssel deutlich kritischer als sein Vorgänger. Zwar erklärten beide Seiten noch in der Nacht zum Freitag, man führe weiterhin »konstruktive Gespräche, um die noch offenen Fragen im Rahmen des Vertrags zu klären«, doch scheiterten zuletzt alle Einigungsversuche unter anderem am Widerstand Frankreichs und Argentiniens. Auch Belgien, das Anfang 2024 die EU-Ratspräsidentschaft von Spanien übernehmen wird, steht auf der Seite des französischen Staatschefs Emmanuel Macron. Die Aussichten auf eine Einigung mit der EU in den kommenden Monaten werden dadurch nicht besser.

Er habe die Nase voll, hatte Peña bereits vor Übernahme der Mercosur-Präsidentschaft erklärt und angedeutet, die Verhandlungen mit der EU endgültig abzubrechen, sollte es nicht bald zu einer Einigung kommen. Uruguays ebenfalls rechtskonservativer Präsident Luis Lacalle Pou unterstützt diese Position. Es sei notwendig, den Wirtschaftsblock zu modernisieren und voranzubringen, anstatt sich »in der Vergangenheit zu isolieren«, sagte er in Anspielung auf die langwierigen Verhandlungen. Im Gegensatz zu Santiago Peña, dessen Land als letztes in Südamerika noch diplomatische Beziehungen mit Taipeh statt mit Beijing unterhält, unterstützt er jedoch Lulas Position der Annäherung an China. Auf dem Gipfel sprach sich Lacalle Pou dafür aus, dass der Mercosur Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit der Volksrepublik aufnimmt, da »China die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und der wichtigste Wirtschaftspartner der Region ist«.