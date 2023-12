IG Metall attackiert Thyssen-Krupp-Spitze

Düsseldorf. Nach dem Eklat in der vergangenen Aufsichtsratssitzung hat die IG Metall den neuen Thyssen-Krupp-Boss Miguel López vor Alleingängen bei Fragen wie der Zukunft der Stahlsparte oder des Marinegeschäfts gewarnt. »So nicht, Herr López« – unter dieser Überschrift wandte sich die Gewerkschaft am Freitag in einer der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Betriebsinfo an die Beschäftigten des Industriekonzerns. »Ich warne davor, die bewährte Sozialpartnerschaft weiter anzugreifen«, sagte Konzernbetriebsratschef Tekin Nasikkol. Wichtige Entscheidungen wie die Verselbständigung der Marine oder ein Teilverkauf des Stahlbereichs dürften nicht gegen den Willen der Beschäftigten und mit der Doppelstimme von Aufsichtsratschef Siegfried Russwurm durchgesetzt werden, sagte Nasikkol, der auch im Aufsichtsrat sitzt. (Reuters/jW)