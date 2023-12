imago images/Ralph Peters Nicht so leicht wieder loszuwerden: AfD-Wahlplakat (München, 15.3.2020)

Die demonstrative Abgrenzung von Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) zur AfD half bislang wenig: Die dosierte Übernahme etwa ihrer Migrationspolitik durch die Union dürfte auch den AfD-Landesverband in Sachsen eher gestärkt haben. Nun schaltet sich zehn Monate vor einer Landtagswahl, bei der die Rechtsaußenpartei die CDU überholen könnte, der Inlandsgeheimdienst ein. Am Freitag hat das Landesamt für Verfassungsschutz die AfD Sachsen als »gesichert rechtsextremistische Bestrebung« eingestuft. An der entsprechenden Ausrichtung »bestehen keine Zweifel mehr«, erklärte der Präsident des Landesamtes, Dirk-Martin Christian, in Dresden. Nach Thüringen 2021 und Sachsen-Anhalt im November ist es der dritte Landesverband der AfD, der diese amtliche Einstufung erhält, die die geheimdienstliche Überwachung und Unterwanderung erlaubt.

Ob der neueste Schachzug des Inlandsgeheimdienstes den anderen Parteien mit Blick auf die Landtagswahl nützen wird, ist fraglich. Die Einstufung sei zwar »richtig« und »überfällig«, »es wäre aber ein Fehler zu glauben, dass dies zu weniger Zuspruch für die Partei führen wird«, teilte die sächsische Bundestagsabgeordnete Clara Bünger (Die Linke) am Freitag mit. Sie sprach sich für das Bekämpfen des Rechtsrucks und der AfD im besonderen auf politischem Wege und »auf zivilgesellschaftlicher Ebene« aus. Man müsse »den Menschen in Sachsen klarmachen«, dass die Umsetzung des AfD-Programms – durch wen auch immer – nicht nur zu mehr Hetze gegen Einwanderer und Schutzsuchende führe, sondern auch »zu einer weiteren Verarmung von Arbeitnehmern, Rentnerinnen und Familien«.

Keine andere Politik forderte die Landtagsabgeordnete Kerstin Köditz (Die Linke). Statt dessen solle die CDU-geführte Regierung »die richtigen Schlussfolgerungen« aus der geheimdienstlichen Einstufung ziehen: Im Bundesrat solle Sachsen sich »dafür einsetzen, einen Antrag zum Verbot der AfD beim Bundesverfassungsgericht vorzubereiten«. Außerdem müsse der Freistaat »umgehend mit der Sammlung von Beweismitteln beginnen«. Diese würden »seit Jahren offen zutage« liegen, teilte Köditz mit.

Vier Jahre lang sei »intensiv« geprüft worden, was »insbesondere hohe Funktionäre und Mandatsträger« der AfD öffentlich erklären, erklärte Geheimdienstchef Christian. Dies habe zu dem Schluss geführt, dass der sächsische Landesverband »unzweifelhaft« »verfassungsfeindliche Ziele verfolgt«. Zur Begründung heißt es seitens der Behörde, dass die AfD Sachsen beispielsweise die rassistische Mär vom »großen Austausch« und von »Umvolkung« verbreitet sowie unter dem Etikett »Remigration« die Deportation unerwünschter Ausländer fordere.

Die Sachsensumpf-CDU liegt laut einer im Auftrag der Sächsischen Zeitung durchgeführten Umfrage aktuell gleichauf mit der AfD des »Flügel«-Mannes Jörg Urban. Beide Parteien erhielten jeweils die Zustimmung von 33 Prozent der Befragten. Die AfD habe damit drei Prozentpunkte gewonnen, die CDU einen verloren. Kretschmers Koalitionspartner SPD und Bündnis 90/Die Grünen erreichten demnach jeweils sieben Prozent. Gleiches gelte für den Linke-Landesverband. Die FDP würde aktuell an der Fünfprozenthürde scheitern.

Die nächste Wahl des Landtags in Dresden ist für den 1. September 2024 angesetzt. Bis dahin werde die »Arbeitskoalition« halten, hatte Vizeregierungschef Wolfram Günther (Grüne) gegenüber der Leipziger Volkszeitung vom Mittwoch versichert – auch wenn er sich darin darüber beklagt hatte, dass »Teile der CDU« seiner Partei vorwerfen, nicht regieren zu können. Es herrsche in der Koalition »kein konstruktives Verhalten mehr«. »Viele Dinge müssen aktuell in endlosen Gesprächen immer wieder und wieder geklärt werden. Millimeter für Millimeter«, sagte Günther.