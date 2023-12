Jan Woitas/dpa Heinz-Jürgen Voß, Professor für Sexualwissenschaft und Sexuelle Bildung (Merseburg, 4.4.2023)

Lesen, schreiben, rechnen: In den PISA-Disziplinen versagt das deutsche Schulsystem seit langem und lässt Kinder und Jugendliche alleine zurück. Seit Jahren wird die Kluft zwischen Lernenden aus einkommensschwachen Familien und jenen aus gutsituierten Haushalten größer. Doch auch bei anderen Basiskenntnissen handeln die Verantwortlichen trotz des gesetzlichen Auftrags nicht – so etwa im Bereich der schulischen Sexualerziehung.

Die Hochschule Merseburg hat am vergangenen Freitag den Lehrplan »Sexuelle Bildung für das Lehramt 2.0 – Lieben lernen, Lieben lehren« vorgestellt. Seit den fünfziger Jahren haben Schulen in Deutschland den Auftrag, altersangemessen über Sexualität und körperliche Entwicklung aufzuklären. Die DDR hatte dahingehend eine Vorreiterrolle, die BRD zog erst in den sechziger Jahren nach – Zeit genug, um bisherige Erfahrungen umzusetzen. Doch die Realität sieht anders aus: Heinz-Jürgen Voß erläuterte anlässlich der Vorstellung des Lehrplans zum Thema sexuelle Bildung, dass laut einer Befragung 80 Prozent der angehenden Lehrkräfte im Studium nichts von sexueller Bildung und 92 Prozent nichts zur Prävention von sexualisierter Gewalt erfahren hätten. »Auch bei den wenigen, die entsprechende Inhalte hatten«, seien diese »nicht ausreichend für Handlungsfähigkeit in konkreten Situationen«, so Voß.

Das erarbeitete Curriculum beginnt mit der Frage, was überhaupt gemeint ist, wenn über Sexualität gesprochen wird, und enthält die sozialen und biologischen Basiskenntnisse. Für Kinder und Jugendliche besonders relevante Themen – wie etwa Selbstbestimmung, geschlechtliche und sexuelle Vielfalt, Verhütung, Geschlechtskrankheiten, reproduktive Rechte und sexualisierte Gewalt – werden vertieft.

Nach einer Kriminalstatistik der Bundesregierung wurden allein im vergangenen Jahr jeden Tag 48 Kinder Opfer sexualisierter Gewalt. Das Dunkelfeld bei diesem Delikt ist riesig, auch weil ein Großteil der Fälle im direkten Nahbereich der Kinder, oft in der eigenen Familie stattfinden. Es ist unverantwortlich, dass die Schule in so einer Situation nicht zu einem sicheren Raum gemacht wird, in dem Kinder und Jugendliche eine Sprache finden, auch solche Übergriffe zu benennen, einzuordnen und zu thematisieren. Pädagogische Fachkräfte sollten Vertrauenspersonen der Kinder sein. Angesichts der Notwendigkeit, in einer sexualisierten Welt einen angemessenen Umgang und eine geeignete Sprache für die eigene Sexualität zu finden, wirken bisherige Versäumnisse nach. Doch für die Förderung dieser wichtigen Themen wird kaum Geld bereitgestellt.

Bei der Entwicklung eines Lehrplans zum Thema sexuelle Bildung für das Lehramtsstudium waren die Universität Leipzig und die Hochschule Merseburg auf eine Finanzierung aus Drittmitteln angewiesen. Das kooperierende Unternehmen ­Reckitt hatte abseits des finanziellen Interesses jedoch auch ein inhaltliches. Der Konzern, der neben Reinigungsmitteln auch Kondome, Gleitmittel und Sexspielzeug auf den Markt bringt, verweist auf eine eigene Umfrage, der zufolge im vergangenen Jahr mehr als die Hälfte der 18- bis 24jährigen angegeben hat, nicht zu wissen, wie man richtig verhütet und sexuell übertragbare Krankheiten vermeidet. Roberto Pescatori, Geschäftsführer der Reckitt Benckiser Deutschland GmbH, begründete die Motivation des Unternehmens wie folgt: »Der Zustand in Deutschland, dass Lehrkräfte und Fachkräfte anderer sozialer Bereiche bislang meist nicht zu den Themen des Sexuellen ausgebildet werden, schockiert uns.«