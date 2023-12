IPWG: Nicht sicher, ob Weiss heute eine Chance auf den Peter-Weiss-Preis hätte

gemeinfrei Peter Weiss während der Verleihung des Bremer Literaturpreises 1982

Die Internationale Peter-Weiss-Gesellschaft (IPWG) veröffentlichte auf ihrer Website eine Stellungnahme ihres Vorstandes zu den Vorgängen um die Verleihung des Peter-Weiss-Preises der Stadt Bochum 2023:

Mit Befremden und Sorge sieht die IPWG die Diskussion um die designierte Peter-Weiss-Preisträgerin Sharon Dodua Otoo. Wir gratulieren der Jury für ihre Entscheidung, die Verfasserin des grandiosen Romans Adas Raum aus dem Jahre 2021 auszuzeichnen, der ganz im Sinne von Peter Weiss als ein Musterbeispiel einer »Ästhetik des Widerstands« angesehen werden kann. Otoo verbindet in ihrem epischen Meisterwerk Geschichten über die Unterdrückung von Frauen mit antikolonialen Perspektiven sowie mit einer eigenwilligen Thematisierung des Nationalsozialismus. (…)

Umso vehementer kritisiert die IPWG, wie eilfertig Otoo von offizieller Seite – auf alleiniger Grundlage eines tendenziösen Onlineartikels – wegen einer vor längerer Zeit geleisteten Unterschrift unter eine propalästinensische Petition als Preisträgerin in Frage gestellt wurde. Peter Weiss, nach dem der Preis der Stadt Bochum benannt wurde, hat sich in seinem Werk eindringlich mit dem Nationalsozialismus und dessen Fortleben befasst; er hat seine unverbrüchliche Solidarität mit Israel als Heimstatt der Juden betont, gleichzeitig aber die konkrete Politik verschiedener israelischer Politiker zu mehreren Gelegenheiten kritisiert. Wir sind uns nicht sicher, ob Peter Weiss selbst unter den aktuellen Diskursbedingungen eine Chance gehabt hätte, den Peter-Weiss-Preis zu erhalten.

Wir unterstreichen nachdrücklich, dass Sharon Dodua Otoo nach unserer Überzeugung den Peter-Weiss-Preis aufgrund ihres literarisch herausragenden und politisch hellsichtigen Werkes verdient hat, und wir verurteilen eine Cancel Culture, durch die ohne Anhörung der betroffenen Person schlechte Entscheidungen getroffen werden sowie der Ruf einer brillanten Autorin beschädigt wird. Wir fordern die Stadt Bochum auf, der Empfehlung der Jury zu folgen und Sharon Dodua Otoo den Peter-Weiss-Preis zu verleihen. (…)

Die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschisten NRW veröffentlicht am Donnerstag eine Erklärung zum Nahostkonflikt:

Am 7. Oktober 2023 griff die Hamas Israel an und richtete ein Massaker an. Sie tötete nach israelischen Angaben dabei mindestens 1.400 Zivilisten und Soldaten, verletzten 4.100 Menschen und entführten rund 250 weitere Menschen. Wir verurteilen diesen menschenverachtenden Überfall. (…)

Mit diesem Krieg überschreitet Israel das Verteidigungsrecht maßlos. Es droht ein Genozid. Wir verurteilen diesen Krieg. Im Zuge dieses Krieges nahmen antisemitische und antimuslimische Äußerungen bis hin zu gewalttätigen Übergriffen in unserem Land zu. (…) Antisemitische, antimuslimische und jedwede rassistische Handlung sind schrecklich, verabscheuenswürdig und nicht akzeptabel. Wir verurteilen jegliche Versuche, die gegenwärtige, angespannte Lage zur Stimmungsmache gegen Flüchtlinge, insbesondere muslimische Flüchtlinge zu missbrauchen. Wir kritisieren das undemokratische Verhalten von Staatsorganen: Demonstrationen wurden verboten, ausschließlich aufgrund von Vermutungen, dass antisemitische bzw. israelfeindliche Äußerungen fallen könnten. Diese undemokratische Praxis kann durch nichts gerechtfertigt werden. (…)