IMAGO/MediaPunch US-Präsident Joseph Biden am 6. Dezember in Washington: Massenschießereien seien in den USA »epidemisch«

Erstes Thema der Pressekonferenz im Weißen Haus am Mittwoch waren die jüngsten »Massenschießereien« (mindestens vier Tote) in Las Vegas am selben Tag und in Dallas am Sonntag. Es waren die Anschläge Nummer 37 und 38 dieses Ausmaßes in den USA 2023, zwei mehr als im bisherigen Rekordjahr 2022. Die Pressesprecherin des US-Präsidenten, Karine Jean-Pierre, nannte das unter Berufung auf Joseph Biden »epidemisch«. Der hatte in einer Presseerklärung mehr als 600 Schießereien, die etwa 40.000 Todesopfer forderten, für 2023 gezählt.

Biden bemüht sich angeblich, diese »Seuche« innerhalb der USA einzudämmen, stößt aber auf die Weigerung der Republikaner, das Waffenrecht zu ändern. Ihnen wird an der US-Südgrenze zuwenig geschossen. Der Präsident achtet hingegen darauf, dass das Schießen mit US-Munition außerhalb der USA gesteigert wird. Nach einer Videokonsultation im Rahmen der G7 am Mittwoch nachmittag (Ortszeit), in der erneut Militärhilfe für die Ukraine »so lange wie nötig« beschworen wurde, warnte er die Republikaner, seine »Ergänzungsanfrage für nationale Sicherheit« zu blockieren. Biden hatte diese am 19. Oktober verkündet und auf rund 100 Milliarden US-Dollar beziffert. Davon sollen etwa 61 Milliarden Dollar nach Kiew fließen, 14 Milliarden Dollar nach Israel, weitere Milliarden nach Taiwan sowie in die Bekämpfung von Migranten an der US-Südgrenze. Für letzteres verlangen die Republikaner aber wesentlich mehr Mittel und blockieren deswegen den Rest. Am Dienstag war es im US-Senat bei einer Anhörung von Militärs zur Ukraine sogar zum Eklat gekommen, als laut dem demokratischen Mehrheitsführer Charles Schumer ein republikanischer Senator begonnen habe, »einen der Generäle anzuschreien und zu fragen, warum sie nicht an der Grenze gewesen seien«. Eine für die Sitzung geplante Videoansprache des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij war ohne Begründung abgesagt worden.

Biden holte nach diesem Vorfall am Mittwoch großes Erpressungsbesteck heraus und kündigte an: »Wenn Putin die Ukraine einnimmt, wird er dort nicht stehenbleiben.« Wenn der Russe dann einen NATO-Verbündeten angreife, »haben wir etwas, was wir nicht wollen und was wir heute nicht haben: amerikanische Truppen, die gegen russische Truppen kämpfen.« Bidens Widersacher beeindruckte das nicht. Am Mittwoch abend blockierten sie im Senat die weitere Befassung mit seiner »Ergänzungsanfrage«. Ende des Jahres droht deswegen angeblich das Aus für US-Waffenlieferungen an die Ukraine.

Biden hatte jedoch bereits vor der Abstimmung im Senat weitere Waffen auf den Weg gebracht: Am selben Tag fand in Washington der erste Tag einer Konferenz der Verteidigungsindustrien beider Länder statt, mit der laut Weißem Haus die Regierungen »gemeinsam eine robuste und eigenständige ukrainische Verteidigungsindustrie aufbauen« wollen. Für technische Zusammenarbeit gab es konkrete Beschlüsse. Kiew legte zugleich eine neue »Liste von Rüstungsgütern« vor und forderte u. a. F-18-»Hornet«-Kampfflugzeuge, drei Drohnentypen und das Flugabwehrsystem THAAD. Noch am Mittwoch wurde Vollzug gemeldet: US-Verteidigungsminister Lloyd Austin verkündete nach einem Treffen mit seinem Kiewer Amtskollegen Rustem Umjerow in Washington, die Ukraine erhalte weitere Rüstungshilfe im Wert von 175 Millionen US-Dollar.

Massenschießereien müssen sein – vorzugsweise an der US-Südgrenze und außerhalb.