Peter Byrne/PA Wire/dpa Streikposten der Gewerkschaft RMT vor dem Bahnhof Liverpool Lime Street (Liverpool, 29.7.2023)

Im Juni 2022 hatte die mächtige britische Transportarbeitergewerkschaft RMT (National Union of Rail, Maritime and Transport Workers) die größte Streikwelle bei den Eisenbahngesellschaften des Landes seit den 1980ern ausgelöst. 18 Monate später und mit einem enormen Reallohnverlust beendete sie vergangene Woche ihren Arbeitskampf. Als Ursachen der Niederlage lassen sich drei zentrale Versäumnisse ausmachen: zögerliche Streiks, keine Mobilisierung gegen gewerkschaftsfeindliche Gesetzgebung und das Fehlen einer politischen Strategie jenseits der Orientierung auf die Labour-Partei.

Nach 18 Monaten Arbeitskampf haben die RMT-Mitglieder dem Angebot von fünf Prozent mehr Lohn zugestimmt. Die Annahme des Angebots wurde ihnen von der Gewerkschaft empfohlen. Der Vorsitzende Mick Lynch versuchte, es als Erfolg zu verkaufen: »Ich möchte den RMT-Mitgliedern zu ihrer Standhaftigkeit in diesem langen Arbeitskampf gratulieren«, so Lynch nach der Verkündung des Abstimmungsergebnisses.

Der Hauptgrund für die Niederlage ist in der falschen Strategie der RMT zu finden: Statt die konservative Regierung mit einem langen Streik in die Knie zu zwingen, wurden alle paar Wochen einzelne Streiktage organisiert. Das verärgerte zwar die Pendler, schmerzte aber die Regierung und die Unternehmen kaum. Der ehemalige stellvertretende RMT-Generalsekretär Steve Hedley forderte im jW-Gespräch bereits im Oktober vorigen Jahres eine breite Koordinierung der Gewerkschaftsbewegung gegen die Angriffe der Regierung. Doch statt mittels längeren Streiks über mehrere Wochen die besonders im Sommer und Herbst 2022 geschwächte Regierung in die Knie zu zwingen, wurde der Bewegung im September 2022 die Luft genommen: Nach dem Tod der Queen sagte RMT zunächst alle Arbeitskämpfe ab.

Dennoch konnte die Gewerkschaft nach der Wiederaufnahme der Kämpfe im Oktober an die Streiks vom Juli und August anschließen – andere Einzelgewerkschaften und Branchen schlossen sich an. Dies zeugt vom Enthusiasmus der Mitglieder für die Arbeitskämpfe. Obwohl in der Vorweihnachtszeit 2022 das öffentliche Leben in vielen Landesteilen durch flächendeckende Ausstände im Gesundheitswesen, bei Beamten und im öffentlichen Verkehr nahezu zum Erliegen kam, stand die Mehrheit der Bevölkerung hinter den kämpfenden Gewerkschaftern, wie Meinungsumfragen belegen. Statt in dieser Situation die Regierung in die Enge zu treiben, zögerte RMT die Kämpfe hinaus. Das ermöglichte es der Regierung, Verhandlungen zu blockieren und schlussendlich die Eisenbahnerfront aus RMT-, ASLEF- und TSSA-Gewerkschaften zu brechen. Im Frühjahr beendete die kleine TSSA ihre Kämpfe. Hedley forderte daher zuletzt im September in der jW einen dringenden und radikalen Wandel der RMT-Taktik. Damals warnte er vor der Niederlage, die RMT nun einstecken musste.

Das zögerliche Vorgehen der RMT-Führung, die das Potential ihrer kampfbereiten Mitglieder nicht auszuschöpfen wagte, führte auch zur Annahme des drakonischen Antistreikgesetzes im Sommer 2023. Die Eisenbahner sind davon direkt betroffen, dennoch folgte die RMT-Spitze nicht dem Ruf der Feuerwehrgewerkschaft FBU, die einen Generalstreik forderte, sondern organisierte eine Handvoll mittelgroßer Demonstrationen vor dem Regierungssitz im Januar und Februar. Statt auf der Straße gegen den schwersten Angriff auf die Arbeitsrechte seit Jahrzehnten zu mobilisieren, stimmte sie mit dem Gewerkschaftsdachverband TUC überein, das Gesetz vor Gericht anzufechten. Die Regierung zeigte sich unbeeindruckt. Im Sommer wurde das Antistreikgesetz angenommen – derzeit bereitet die Regierung eine Novelle zu einer weiteren Verschärfung vor.

Auch an der politischen Strategie jenseits der Arbeitskämpfe fehlte es RMT. Zwar kritisierte Lynch regelmäßig Labour und deren rechten Parteichef Keir Starmer, einen klaren Bruch mit der Partei vermied RMT aber. Statt dessen hofft sie, wie einige andere Gewerkschaften, in einer zukünftigen Labour-Regierung Einfluss zu bekommen. Während Linke Labour verlassen oder ausgeschlossen werden und kämpferische Gewerkschafter wie der Chef der Bäckergewerkschaft Ian Hobson neue politische Projekte wie Transform Politics und OCISA unterstützen, beteiligte sich RMT an der Plattform Enough is Enough (Genug ist genug). Diese wurde im September 2022 von der Telekom-Gewerkschaft CWU ins Leben gerufen, verlief sich aber ohne klare politische Ausrichtung im Sand – seit Januar 2023 ist sie inaktiv.

Dennoch geht die britische Gewerkschaftsbewegung gestärkt aus den Kämpfen der letzten 18 Monate hervor. Erstmals seit Margaret Thatcher sie Mitte der 1980er Jahre gebrochen hat, nehmen die Mitgliederzahlen zu, und junge, kämpferische Aktivisten drängen an die Spitze. Hunderttausende Briten haben im vergangenen Jahr erstmals an Arbeitskämpfen teilgenommen. Dass die Niederlage die RMT nicht schwächen wird, liegt auch daran, dass sie in den vergangenen Monaten eine erfolgreiche Kampagne gegen die Schließung der Ticketverkaufsstellen geführt hat. Ihre Petition wurde in wenigen Wochen von Hunderttausenden unterzeichnet. Die Regierung nahm im November die Pläne zurück, und im Lohnabkommen konnte ein Kündigungsschutz bis Ende 2024 verankert werden.