Lebensabschnittsgefährte des Tages: Wolodimir Selenskij

imago/Pacific Press Agency Wolodimir Selenskij kann auch komisch

Es gibt Momente, da kann einem die Ukraine rein menschlich gesehen leid tun. Da hat sie sich auf etwas eingelassen, was deutlich über ihre Kräfte geht, und sich darauf verlassen, dass ihr andere »fest unter die Arme greifen« – um Annalena Baerbock zu zitieren. Klassisch formuliert ein berühmtes Wiener Chanson:

»Ich habe einen Mann, den viele möchten / Der immer mich bewahrt vor allem Schlechten / Ein jeder kennt ihn, Novak ist sein Name / Ihm dank’ ich es, dass heut’ ich eine Dame.«

Ja, die Ukraine als Dame der Weltpolitik. Das wäre es gewesen. Nicht mehr der höchst korrupte Landstrich, als der sie seit 1991 bekannt ist, sondern die Verkörperung des Wahren, Schönen und Guten, der westlichen Werte, der weltweiten Sicherheit und so weiter. Beschwören tun das Kiewer Politiker nach wie vor, aber der Ton wird immer weinerlicher. Ein sicheres Indiz dafür, dass sich das Rad der Fortuna gedreht hat und der Sugardaddy aus Washington dabei ist, den Geldhahn zuzudrehen. Jedenfalls tun das die US-Republikaner, die den Kongress kontrollieren und der Meinung sind, 100 Milliarden Dollar seien langsam genug, zumal die Ukraine nicht »geliefert« habe und den Krieg gegen Russland nicht ansatzweise gewinne. Da kann Präsident Joseph Biden noch so sehr ins Greinen kommen und – laut New York Times vom Dienstag – »warnen, dass die Ukraine-Hilfe bald zu Ende sein könnte«: Das kaufmännische Herz, das in jedem US-amerikanischen Politiker schlägt, kennt da kein Pardon. Schluss mit der Gewissheit der Chansonheldin:

»Ich hätt’ schon längst ein böses End’ genommen / Aber der Novak lässt mich nicht verkommen«.

Es gab mal einen sowjetischen Spielfilm mit dem Titel »Moskau glaubt den Tränen nicht«. Ist in der Ukraine inzwischen sicher verboten. Selbst schuld. Sie hätten etwas daraus lernen können.