Mehr Teilzeit, mehr Nebentätigkeiten

Nürnberg. Der Anteil der Erwerbstätigen in Teilzeit stieg im dritten Quartal 2023 um 0,3 Prozent im Jahresvergleich und liegt nun bei 39,2 Prozent – ein Rekord, wie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg am Dienstag mitteilte. Besonders hoch sei der Anteil in Gastgewerbe, Erziehung und Unterricht. Die Zahl der Beschäftigten mit Nebentätigkeit erhöhte sich laut IAB in diesem Zeitraum um 2,9 Prozent auf 4,47 Millionen Menschen. Damit gehe nun jeder zehnte Beschäftigte einer weiteren Tätigkeit nach. (dpa/jW)