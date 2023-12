Schulfriedenserzwinger des Tages: Neuköllner Wachdienste

- / picture alliance / dpa Germania-Wachschutz kontrolliert Schülerausweise an Neuköllner Otto-Hahn-Schule (10.12.2007)

Die Schulhofcops sind zurück: Seit Montag sorgen wieder private Wachdienste an einem Dutzend Schulen im Berliner Bezirk Neukölln für die »Bewahrung des Schulfriedens«, wie es offiziell heißt. Die nach Vorfällen unter anderem mit Drogenkonsumenten auf Schultoiletten im Jahr 2007 eingeführten Sicherheitsdienste waren nach den letzten Sommerferien aus finanziellen Gründen abgeschafft worden. Doch nun hat die Bildungsverwaltung des Senats für die nächsten zwei Jahre sechs Millionen Euro für Wachdienste in Neukölln und anderen Bezirken bereitgestellt.

Deren Wiedereinführung sei vom Berliner Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU) gefordert worden, nachdem es im Zusammenhang mit dem Nahostkrieg zu tätlichen Auseinandersetzungen und verbotenen Demonstrationen am Ernst-Abbe-Gymnasium gekommen sei, so der RBB. An der Neuköllner Schule hatte im Oktober ein Lehrer einen Schüler geschlagen, weil dieser eine palästinensische Fahne auf dem Schulhof gezeigt hatte. Eine deswegen von einer Elternvertreterin angemeldete Demonstration »Kein Platz für Rassismus, kein Platz für Gewalt« wurde von der Polizei verboten.

Auf Sorgen der in Neukölln zahlreichen Schüler mit palästinensischen Wurzeln um Angehörige in Gaza reagierte Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch nicht etwa mit Mitgefühl oder Gesprächsangeboten. Lieber erließ die vor der Staatsräson bedingungsloser Israel-Solidarität stramm stehende Christdemokratin ein Verbot palästinensischer Kufijas an Schulen.

Wachposten im Klassenzimmer werden den Schulfrieden ebensowenig erzwingen können, wie die rund um den arabischen Hühnerimbiss »Risa« an der Sonnenallee pa­trouillierende Polizei Proteste gegen Israels Massaker verhindern konnte. Wie hieß es doch kürzlich dort auf einem von der Polizei beschlagnahmten Demoplakat? »From the ›Risa‹ to the Spree – Palestine will be free«.