Finnland schließt letzte Grenze für Personenverkehr nach Russland

Tom Little/ Reuters Helsinki macht dicht: An der Grenze zwischen Finnald und Russland (4.4.2023)

Helsinki. Finnland hat seinen letzten noch für den Personenverkehr geöffneten Grenzübergang nach Russland vorerst geschlossen. Das teilte Ministerpräsident Petteri Orpo am Dienstag bei einer im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz mit. Zuletzt war nur noch ein Grenzübergang nördlich des Polarkreises geöffnet gewesen.

Finnische Grenzbeamte hatten in den vergangenen Wochen eine sprunghaft angestiegene Zahl Menschen vorwiegend aus dem Nahen Osten registriert, die ohne die erforderlichen Papiere aus Russland einreisten und in Finnland Asyl beantragten. Daraufhin hatte die Regierung in Helsinki nach und nach Grenzübergänge zu Russland geschlossen. Allein im November waren laut offiziellen Angaben mehr als 600 Asylsuchende aus Russland eingereist. Die finnische Regierung wirft Moskau vor, jene Menschen ohne gültige Papiere gezielt nach Finnland durchzulassen.

Das im April der NATO-Kriegsallianz beigetretene Land teilt eine 1.340 Kilometer lange Grenze mit der Russischen Föderation. Der einzige für den Personenverkehr noch geöffnete Grenzübergang zwischen Finnland und Russland bei Raja-Jooseppi soll ab Donnerstag geschlossen werden, zunächst für zwei Wochen. Einzig der Grenzbahnhof Vainikkala im Südosten Finnlands bleibt demnach für den Güterverkehr auf der Schiene geöffnet. (dpa/jW)