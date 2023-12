Gemolkene Kuh des Tages: Theobald Müller

Killig/momentphoto/imago Theobald Müller

Wenn Theobald Alfons Müller, genannt Theo, zum Dinner lädt, dann sicher nicht auf eine Brühpolnische in Łódź. Nein, es muss schon eine Nobelhütte an der französischen Riviera sein. Irgendwo müssen sie ja hin, die seit Jahrzehnten gesparten Steuern, die ein Umzug in die Schweiz unweigerlich mit sich bringt. Cannes bietet sich an, für einen Exilantentreff der besonderen Art. Was sich letztlich auf übersichtlichen Tellern an Delikatessen versteckte, ist nicht bekannt. Etwas profan käme es rüber, wäre der Joghurt mit der rechten Ecke als Dessert serviert worden. Sicher ist, dass der Boss von Müllermilch in privater Runde mit Alice Weidel, Chefin der AfD, dort speiste, wie er gegenüber dem Handelsblatt vom Freitag zugegeben hat.

In der Sammlung millionen-, besser noch milliardenschwerer Gönner sind die AfD und insbesondere ihre im Umgang mit dem großen Geld von Goldman Sachs geübte Koführerin einsame Spitze. Da können sich die von CDU/CSU und FDP noch eine Scheibe abschneiden. Und für Müller, der schon in den 80ern ein großes Herz für die Republikaner gehabt haben soll, ist der Ausflug ein Fall für die Portokasse: In der Liste der reichsten Deutschen, die offenbar auch für in der Schweiz Lebende gilt, wurden 2016 seine fünf Milliarden Euro unter den 25 dicksten Vermögen der BRD geführt. Weiß wie seine Milch ist für ihn die Weste der Weidel im nachhinein: Er könne »nicht den geringsten Anhaltspunkt« für eine Naziideologie bei ihr finden, lässt Müller das Handelsblatt wissen. Das wäre für ihn »ein absolutes No-Go«. Und: »Bei den Gesprächen mit Frau Dr. Weidel galt mein Interesse dem Programm der AfD sowie ihrer persönlichen Ansicht zur aktuellen Politik.« Frau Doktor musste wohl nicht mal alle Register ziehen, um auch weiterhin sagen zu können: Millionen stehen hinter mir!