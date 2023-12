Bis an die Zähne

jW

Wenn es mit seinen Kriegen nicht richtig läuft, flüchtet sich das deutsche gehobene Bürgertum ins große Ganze. Heraus kommt regelmäßig etwas wie »Untergang des Abendlandes«. Also beschreibt Redakteur Morten Freidel in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS) »Eine Welt voller Kriege«, Unterzeile: »Es gibt wieder mehr Konflikte und die hängen miteinander zusammen, glauben Fachleute. Amerika, China, Indien und Russland kämpfen um die Vorherrschaft.« Und »wir«? Die Fachleute, auf die sich Freidel bei seiner Antwort stützt, heißen Herfried Münkler und Ulrich Menzel. Der erste ist emeritierter Professor der Berliner Humboldt-Universität und steuerte 2002 zum Überfall der NATO auf Afghanistan das Buch »Die neuen Kriege« bei. Er hatte herausgefunden: Die sind keine Fortsetzung von Politik mit gewaltsamen Mitteln, sondern zum Beispiel dem Taliban eine »Lebensform«, was die totale »Enthegung des Krieges« nach sich ziehe. Eine politische Entscheidung in Washington führte dann 2021 zur Flucht der westlichen Menschenrechtssöldner. Die Zahl der afghanischen Toten wird von manchen auf mehr als 900.000 geschätzt. Westliche Lebensform.

Münkler lässt sich von Wirklichkeit selbstverständlich nicht beirren, er hat in diesem Jahr den Band »Welt in Aufruhr. Die Ordnung der Mächte im 21. Jahrhundert« herausgebracht, in dem »neue Kriege« offenbar wenig vorkommen. Menzel, der in Düsseldorf Politikwissenschaft lehrte, schloss sich an mit »Wendepunkte. Am Übergang zum autoritären Jahrhundert«.

Freidel folgt in seinem Artikel der Maxime: Deutsche Kriege hat es nie gegeben. Der FAS-Mann setzt also die hiesige Propagandagebetsmühle in Gang: Putin »strebt nach der einstigen Macht des Zarenreiches und will die Kontrolle gewinnen über das Schwarze Meer. Die Hamas will Israel in einen verlustreichen Krieg im Gazastreifen verwickeln, die Aserbaidschaner wollten Bergkarabach zurückerobern, und ein General der Präsidentengarde in Niger wollte den Präsidenten absetzen, weil er um seine Pfründe fürchtete«. Chaotisch? Nicht doch. Laut Freidel haben Münkler und Menzel herausgefunden, dass »die Krisen einen gemeinsamen Hintergrund: eine Neuordnung der globalen Machtverhältnisse« haben. Münkler sei überzeugt, dass die Vormachtstellung der USA ende, aber eine »neue Ordnung« sich erst herausbilde. Das schaffe Gelegenheit für Kriege.

Die brechen, wie seit dem Korea- und Vietnamkrieg bekannt ist, zwar meist die USA vom Zaun, aber Vergangenes zählt nicht. Menzel geht laut Freidel in seinem Buch sogar davon aus, »dass in dieser Phase des Übergangs Anarchie in die Staatenwelt einkehrt«. Das war erheblich anders, als die »Ordnung« der USA zum Beispiel seit 1991 herrschte: Eine »humanitäre Intervention« folgte der anderen, »neue Kriege« unpolitischer Art, die für Ordnung sorgten. Unordnung herrscht jedenfalls, wenn USA und NATO nicht mehr mit oder ohne UN-Mandat neokoloniale Hinrichtungskriege mit überlegenen Waffen wie 1991 im Irak oder 1999 in Jugoslawien führen können. Was tun? Münkler meint laut Freidel, Westeuropa müsse von einem »Regelbewirtschafter« zu einer »handlungsfähigen Macht« werden und Deutschland strategisch, weniger moralisch denken.

Gedacht, gesagt: Am Mittwoch verbreitete der Stern ein Interview mit Münkler, in dem dieser »atomare Fähigkeiten« für »Europa« forderte. Atomare Aufrüstung sei nötig, »damit die Europäer sich künftig nicht dauernd von Putin treiben lassen«. Nur »bis an die Zähne bewaffnet« sei man unangreifbar. Die totale Enthegung der Aufrüstung – etwas anderes fiel den Beschreibern abendländischer Untergänge nie ein. Die »kriegstüchtige« Praxis ist ihnen allerdings auch heute weit voraus.