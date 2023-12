Jemens Ansarollah warnen Israel

Sanaa. Die jemenitischen Streitkräfte unter den Ansarollah haben »ihre volle Bereitschaft« verkündet, ihre Militäreinsätze gegen Israel wieder aufzunehmen, falls der Krieg gegen Gaza fortgesetzt wird. In der am Freitag von der Agentur Saba zitierten Erklärung hieß es weiter, »dass sie nicht zögern würden, ihre Militäroperationen gegen die israelische Einheit auf Ziele auszuweiten, die sie weder an Land noch auf See erwarten würde«. Die Streitkräfte gaben an, dass sie weiterhin israelische Schiffe im Roten Meer blockieren und weitere Maßnahmen ergreifen werden, um die vollständige Umsetzung dieser Entscheidung sicherzustellen, und betonten, dass ihre Militäroperationen eingestellt werden, »sobald die israelische Aggression gegen das palästinensische Volk im Gazastreifen endet«. Seit Ende Oktober hatten die Ansarollah in Reaktion auf den Krieg gegen Gaza Raketen und ballistische Flugkörper auf Israel abgefeuert. (jW)