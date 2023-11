Houthi Military Media/Handout via REUTERS Solidarisches Kapern: Ansarollah (»Huthis«) beim Erobern der »Galaxy Leader« (20.11.2023)

Als am Sonntag im Golf von Aden vor der jemenitischen Küste ein Tanker angegriffen wurde, entschied sich das US-Militär einzugreifen. In Reaktion auf einen Notruf des mit Phosphorsäure beladenen Handelsschiffs »Central Park«, das dem vom israelischen Milliardär Eyal Ofer geleiteten und in Großbritannien ansässigen Unternehmen Zodiac Maritime zugerechnet wird, setzte die auf dem Zerstörer »USS Mason« stationierte US-Marine fünf Angreifer fest. Die 22köpfige Besatzung aus Bulgarien, Georgien, Indien, den Philippinen, Russland, der Türkei und Vietnam sei unversehrt geblieben. Kurz nach dem Eingreifen des US-Militärs sollen vom durch die Ansarollah (»Huthis«) kontrollierten jemenitischen Festland zwei ballistische Raketen in Richtung des US-Zerstörers abgeschossen worden, aber ins Meer gestürzt sein.

Vom Pentagon und westlichen Medien wurden die Ansarollah verdächtigt, obwohl von ihnen gehaltenes Gebiet vergleichsweise weit entfernt ist und sich die Gruppe – anders als etwa im Fall des am 19. November entführten Autotransporters »Galaxy Leader« und zahlreicher Drohnen- und Raketenangriffe auf Israel – nicht zu dem Angriff vom Sonntag bekannt hatte. Am Montag gab Pentagon-Sprecher Patrick Ryder seine »Einschätzung« bekannt, es habe sich bei den Angreifern vermutlich um »somalische Piraten« gehandelt.

Symbolische Angriffe

Trotz – oder gerade wegen – der vorsichtigen Wortwahl wird deutlich, wie sehr die Nerven blank liegen, und dass eine höchst gefährliche Eskalation auch zwischen den USA und dem Iran zu keiner Zeit ausgeschlossen werden kann. Nur zwei Tage vor dem Angriff auf die »Central Park« war nach Angaben aus US-Militärkreisen das Containerschiff »CMA CGM Symi« im Indischen Ozean von einer »mutmaßlich iranischen Drohne«, der Schahed-136, angegriffen worden. Es fuhr zwar unter der Flagge von Malta, gehörte aber dem in Singapur ansässigen Unternehmen Eastern Pacific Shipping, das von dem israelischen Milliardär Idan Ofer kontrolliert wird. Auch die Ansarollah wären für die Urheberschaft in Betracht gekommen.

Die feuern seit Ende Oktober in Reaktion auf die israelische Offensive gegen Gaza Raketen und ballistische Flugkörper auf Israel ab. Zum Einsatz kamen dabei wohl die ballistische Mittelstreckenrakete »Zolfaqhar«, »Quds«-Marschflugkörper sowie die »Samad«-Drohne, allesamt Nachbauten von iranischen Modellen. In Zukunft könnte zudem die ballistische Rakete »Toofan« verwendet werden, die über eine noch höhere Reichweite verfügt. Yahya Saree, militärischer Sprecher der »Nationalen Rettungsregierung« der Ansarollah, hatte am 31. Oktober erklärt, die Angriffe würden weitergehen, »bis die israelische Aggression aufgehört« habe und die Palästinenser »siegreich« seien. Am 8. November bekannten sich die Ansarollah zudem zum Abschuss einer US-Drohne. Explizit haben sie die USA zum »Mittäter« im Gazakrieg erklärt.

Der Beschuss Israels durch die Ansarollah hat zwar in erster Linie symbolischen Charakter, denn die Projektile erreichen ihr Ziel in den allermeisten Fällen nicht. Zugleich aber ist ihr direktes Eingreifen – von Gruppen wie der Hisbollah war dies erwartet worden – die wohl größte Überraschung im Gazakrieg. Tel Aviv nimmt die Angriffe der Gruppe, die längst zu einer gewaltigen Streitmacht mit einem beachtlichen Waffenarsenal geworden ist, ernst und hat Raketenboote im Roten Meer stationiert. Israel musste in Reaktion auf die Angriffe aus dem Jemen nach eigenen Angaben zum ersten Mal seit Beginn des Gazakriegs sein »Arrow«-Abwehrsystem einsetzen, das darauf ausgelegt ist, ballistische Raketen außerhalb der Erdatmosphäre abzuwehren. Der israelische »Iron Dome« hat bestenfalls eine Erfolgsquote von 90 Prozent. Und ganz offensichtlich haben die Ansarollah auch – genau wie die Hisbollah – noch lange nicht alle sich in ihrem Arsenal befindlichen Waffen zum Einsatz gebracht.

Verwundbare Route

Die am 19. November mittels eines Helikopterangriffs erfolgte Entführung des 189 Meter langen Autotransporters »Galaxy Leader« in den Hafen von Hodeida, des ersten von den Ansarollah angegriffen Schiffs, hat die extreme Verwundbarkeit des internationalen – und insbesondere des israelischen und US-amerikanischen – Schiffsverkehrs noch einmal nachdrücklich verdeutlicht. Sichtbar geworden war diese bereits durch den seit spätestens 2019 tobenden »Schiffskrieg« zwischen Israel und dem Iran. Die zum Zeitpunkt der Entführung auf dem Weg von der Türkei nach Indien befindliche »Galaxy Leader« ist mit der britisch-israelischen Firma Ray Carriers verbunden, die dem israelischen Milliardär Abraham »Rami« Ungar gehört. Vor ihrer Kaperung hatten die Ansarollah gewarnt, sie würden fortan Handelsschiffe mit Verbindungen zu Israel sowie US-Schiffe im Roten Meer ins Visier nehmen, bis der Krieg gegen den Gazastreifen gestoppt werde.

Das Weiße Haus prüft nun laut dem Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats John Kirby, die Ansarollah erneut als Terrororganisation einzustufen. Sie waren schon einmal zu Ende der Amtszeit von Donald Trump auf die Liste terroristischer Organisationen gesetzt worden. Hilfsorganisationen und die UNO hatten damals Alarm geschlagen, da eine solche Einstufung die Versorgung der hungerleidenden Zivilbevölkerung im Jemen, die zu 70 bis 80 Prozent in Gebieten unter Kontrolle der Ansarollah lebt, deutlich erschweren würde. Daraufhin hatte Präsident Joseph Biden kurz nach seiner Inauguration den Namen der Gruppe wieder von der »Terrorliste« entfernt.