Mehr Superreiche mit größeren Vermögen

Zürich. Die Vermögen der Superreichen sind weiter gewachsen, besagte eine am Donnerstag veröffentlichten Studie der Schweizer Großbank UBS. In den zwölf Monaten bis April 2023 kletterte die Zahl der Milliardäre demnach weltweit um sieben Prozent auf 2.544. Ihre Gesamtvermögen wuchsen um neun Prozent auf zwölf Billionen US-Dollar. Ein wesentlicher Grund seien die gestiegenen Aktienkurse französischer Luxusgüterkonzerne wie LVMH, Kering oder Hermes gewesen. In Frankreich leben nun 34 Milliardäre, in Deutschland 109, in der Schweiz 75. Erstmals seit Beginn der Erhebungen hätten die Milliardäre mehr Vermögen durch Erbschaft als Unternehmertum erworben. In den kommenden 20 Jahren würden mehr als 1.000 Milliardäre schätzungsweise 5,2 Billionen US-Dollar an ihre Kinder vererben. (dpa/jW)