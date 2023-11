Französische Wirtschaft geschrumpft

Paris. Die französische Wirtschaft ist in den Sommermonaten geschrumpft. Im dritten Quartal sank das Bruttoinlandsprodukt im Vergleich zum Vorquartal um 0,1 Prozent, wie das Statistikamt INSEE am Donnerstag mitteilte. Damit wurden die ersten Zahlen überraschend nach unten revidiert: Zuvor hatte INSEE für Juli bis September einen Anstieg um 0,1 Prozent gemeldet. Auch in Deutschland schrumpfte die Wirtschaft in den Sommermonaten um 0,1 Prozent. (dpa/jW)