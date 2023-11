Frankreich räumt Flüchtlingslager

Paris. In Frankreich haben Einsatzkräfte in der Nähe von Calais und Dunkerque mehrere große Lager geräumt und die Menschen in Bussen an zunächst unbekannte Orte gebracht. Anlass dafür seien »die niedrigen Temperaturen und die unwürdigen und gefährlichen Lebensbedingungen«, so die zuständige Präfektur am Donnerstag. Hilfsorganisationen sprachen von »Vertreibungen« und »Schikane«. Die Geflüchteten seien unter Androhung ihrer Festnahme gezwungen worden, in die Busse zu steigen. Ihre Zelte und Planen seien zerstört worden. In den vergangenen Tagen sei zudem der Zugang zu einer Essensausgabe durch einen frisch ausgebaggerten Graben und mehrere Felsbrocken blockiert worden. Die Organisation »Utopia 56« sprach von bis zu 2.500 Menschen, die aus den Lagern vertrieben worden seien. Es sei die größte Evakuierung seit der Räumung des sogenannten Dschungels von Calais 2016. (AFP/jW)