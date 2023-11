Gazakrieg: Feuerpause erneut verlängert

Tel Aviv. Israel und die Hamas haben sich am Donnerstag kurz vor Ablauf der Frist darauf geeinigt, die Waffenruhe um einen Tag bis diesen Freitag früh auszudehnen. Damit sollten weitere Geiseln aus dem Gazastreifen freikommen. Die ersten beiden, zwei israelische Frauen, wurden nach Militärangaben am Donnerstag nachmittag dem Roten Kreuz übergeben, weitere sollten am Nachmittag folgen. Im Gegenzug sollen wieder in israelischen Gefängnissen inhaftierte Palästinenser entlassen werden. Die Vermittler Ägypten und Katar bemühen sich weiter um eine nochmalige Verlängerung der Feuerpause. Das Büro von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erhielt nach eigenen Angaben eine Liste mit den Namen weiterer verschleppter Frauen und Kinder, die freigelassen werden sollen. Zudem werde über die Aushändigung von drei Leichen verhandelt, hieß es. (dpa/jW)