Nachschlag: Britische Debattenkultur

screenshot/youtube/PiersMorganUncensored

Die Interviews des konservativen britischen Talk Show Hosts Piers Morgan haben in Deutschland für Aufsehen gesorgt, nachdem Gesundheitsminister Karl Lauterbach die dortigen Ausführungen des Journalisten Douglas Murray über Twitter geteilt hatte, in denen dieser den Nazis mehr Moral zugestand als der Hamas. Morgan lässt demonstrativ auch das andere Ende des Meinungsspektrums zu Wort kommen, etwa den propalästinensischen Rapper »Lowkey«, den Traumaexperten Gabor Maté oder den Politikwissenschaftler Norman Finkelstein. Dessen Eltern waren 1943 am Warschauer Ghettoaufstand beteiligt und überlebten die Vernichtungslager Auschwitz und Lublin. Finkelsteins Buch »Gaza – An Inquest into its Martyrdom« dokumentiert die Lage der Menschen in dem Küstenstreifen und die Kriege, mit denen er in den vergangenen Jahren überzogen wurde. Den Hamasangriff am 7. Oktober verglich er mit dem Sklavenaufstand von Nat Turner 1831, der das Ende der Sklaverei in den Vereinigten Staaten einläutete. (dw)