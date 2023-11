ZUMA Press/imago/Montage jW

Mehr polarisieren

Zu jW vom 27.11.: »Für den Frieden in die Kälte«

Vielleicht ist man besser beraten, für eine solche große Friedensdemo, wie bei der ersten bundesweiten Demo im Februar 2023, durchaus eine »wilde Kampagne« der etablierten Politik und Medien zu riskieren, ja sogar zu provozieren. Die hatte erst recht mobilisiert. Die PDS-­Wahlergebnisse waren in den 90ern am höchsten, als die Konkurrenz die »Rote Socken«-Kampagne fuhr. Die gesamtdeutsche Linke hatte 2005 und 2009 ihre Topergebnisse, als sich die Gegner lautstark v. a. an Oskar Lafontaine abarbeiteten. Bis zu einem gewissen Grad gilt: je »umstrittener«, desto besser!

Hans Wiepert, Berlin

Finanzjongleure

Zu jW vom 23.11.: »Sozialraub mit Hebelbremse«

So kann nur einer quatschen, bei dem sich auf dem privaten Konto die Millionen stapeln. Focus und andere Quellen schätzen das Vermögen von Friedrich Merz auf 12 Millionen Euro. Und sein Salär als Bundestagsabgeordneter reicht sicherlich aus, damit diese Millionen auf dem Konto schön Zinsen einbringen. Oder sie liegen weiterhin einfach bei Blackrock und werfen dort ordentlich Rendite ab. Es ist einfach zum Schreien, wenn solche Finanzjongleure den einfachen Menschen, den Ärmsten, den Kindern, die in Armut leben, ihre Spargrundsätze um die Ohren hauen. Nehmt doch die fehlenden 60 Milliarden Euro aus dem Bundeswehrsondervermögen, am besten nehmt alles wieder raus – die ganzen 100 Milliarden ins Sozialwesen und zum Wiederausbau der Gemeinwohlversorgung investieren. Und besteuert diese Merz, Klatten, Quandt, Schaeffler usw. ordentlich mit einer Vermögenssteuer. Aber da müsste ja Minister Lindner in die eigene Tasche und in die seiner Getreuen fassen. Und das will dieses System nicht. Es geht nicht um Mindestlohnabstand, es geht um die immer weiter aufklaffende Schere zwischen Arm und Reich. Dieses zutiefst kapitalistische System gehört nicht verändert oder geheilt, weil es auch genau wegen solcher Typen nicht geht. Es muss grundlegend abgeschafft werden!

Andreas Eichner, Schönefeld

Krieg im Kosmos

Zu jW vom 24.11.: »Keine Differenzen mit Meloni«

Gemeinsam wollen die von der SPD geführte Bundesregierung und die faschistische Meloni-Regierung auch beim bis 2028 geplanten eigenen Start der Europäischen Raumfahrtbehörde (ESA) mit einem Raumschiff am Wettlauf zur Militarisierung des Alls teilnehmen. Wie der europäische Fernsehsender Euronews vom ESA-Gipfel am 6./7. November im spanischen Sevilla berichtete, wurden die entscheidenden Vereinbarungen dazu zwischen dem italienischen Wirtschaftsminister Urso, seinem französischen Amtskollegen Le Maire und dem deutschen Vize­kanzler Habeck unterzeichnet. So wurde festgelegt, dass Italien dazu die Trägerrakete Ariane 6 – Nutzlast 5 bis 11,5 T – auf die Startrampe bringen wird, um bis 2030 einen europäischen Astronauten auf den Mond zu bringen. Entgegen den Verlautbarungen, den Weltraum für eine »grüne Zukunft zu nutzen« und die Raumfahrt »nachhaltiger« zu gestalten, geht es, wie Urso klarstellte, um »den Weg zu einer breiteren Konvergenz in der indus­triellen Verteidigungspolitik«, da »Weltraum- und Kriegsperspektiven eng miteinander verbunden sind«. Mit der Vergabe der Herstellung der Trägerrakete Ariane 6 habe sich Italien »bei der Militarisierung im Weltall durch die Europäische Union einen Spitzenplatz gesichert«, kommentierte das kommunistische Magazin Contropiano auf seinem Onlineportal. Der EU-Raumtransporter werde zwar zunächst Fracht zur Internationalen Raumstation ISS fliegen und von dort zur Erde zurückkehren, sei aber für eigenständige europäische Missionen konzipiert, um später auch Menschen ins All zu transportieren, wobei auch an künftige Flüge zum Mond gedacht werde. Des weiteren habe man auch die zunehmende Kommerzialisierung des Weltraums und den steigenden Einfluss privater Akteure vor allem aus den USA im Blick, wo Elon Musk mit seiner Firma Space X schon jetzt die kommerzielle Raumfahrt dominiere. Zumal der New Space Economy Markt derzeit einen Wert von 460 Milliarden US-Dollar hat, der aber im Jahr 2030 schätzungsweise 1.000 Milliarden Dollar erreichen soll.

Ins Gewicht für Italien fällt, dass die Ariane 6 von dem italienischen Luft-, Raumfahrt- und Rüstungskonzern Avio hergestellt wird, einer Tochtergesellschaft der US-amerikanischen Generell Electric Aviazione, an der der italienische Luft-, Raumfahrt- und Rüstungskonzern Leonardo aber 30 Prozent Anteile hält. Dessen Chef war jahrelang der Verteidigungsminister der Regierung von Giorgia Meloni, Guido Crosetto.

Abkoppeln von den USA will (oder kann) ESA sich trotzdem nicht und hat eine Vereinbarung mit Airbus und Voyager Space unterzeichnet, um die Zusammenarbeit in diesem Dossier zu vertiefen, wobei Europa ein autonomer Zugang zum Weltraum garantiert werden soll.

Doris Prato, per E-Mail

Musikalische Überraschung

Zu jW vom 27.11.: »Mit dem Kehlkopf nach Tuwa«

Vor zwei Wochen durften wir Huun-Huur-Tu in Jena erleben, die erste Überraschung dort war, dass die Veranstaltung völlig ausverkauft war und nur mit Glück an der Abendkasse noch ein paar Karten zu ergattern waren. Die zweite Überraschung war das hohe Niveau der aufgeführten Musik, hier waren versierte Musikprofis am Werk. Auf die Frage zu den Einflüssen sagte uns Sajan Bapa, dass sie neben den in der Rezension Erwähnten auch viel von Bolot Bairyshev und Nogon Schumarow aus dem weiter westlich gelegenen Altai lernen konnten, wo sich Schumarow seit den Neunzigern stark für die Wiederbelebung der traditionellen Musik der Altai-Nomaden engagierte.

Thilo Schwarz, per E-Mail