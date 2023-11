Italien investiert in Energiewende

Rom. Die italienische Regierung hat Investitionen in Höhe von 27,4 Milliarden Euro in die Energiewende beschlossen. Gefördert werden sollen die Produktion von Windenergieanlagen oder der Umstieg von rund 3.800 Unternehmen auf erneuerbare Energiequellen, wie aus einer am Montag verabschiedeten Verordnung hervorgeht. (Reuters/jW)