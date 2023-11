Thomas Goedde/Funke Foto Services/imago Marode Bahnhöfe sind nur ein Symptom der finanziellen Klammheit von Kommunen im Ruhrgebiet (Bottrop, 15.11.2023)

In der Ruhrgebietsstadt Bottrop gibt es derzeit ein Haushaltsdefizit von 60 Millionen Euro. Wirft die Stadt etwa mit dem Geld nur so um sich?

Es ist nicht so, dass Bottrop millionenschwere Ausgaben neu getätigt hätte. Wir haben ein strukturelles Einnahmeproblem. Das konnte man lange mit Einsparungen und Rechentricks wie eine schwarze Null aussehen lassen. Doch nun ist die Lage so gravierend, dass sie sich nicht mehr schönrechnen lässt. Die Kommunen bekommen seit Jahren viel zu wenig Geld. Ein Investitionsstau hat sich aufgebaut, den wir nicht bewältigen können. Kosten für Bauprojekte und nötige Klimaanpassungen werden jährlich größer. Versprochene Mittel vom Land werden hingegen ständig auf die Zukunft verschoben und bleiben ungewiss.

Welche Bereiche sind besonders betroffen?

Bottrop musste bereits zehn Jahre lang seinen Haushalt »sanieren« – also de facto alles kürzen, was geht. Selbst der Suppenküche hatte man die Zuschüsse gestrichen. Jetzt muss wieder ein sogenanntes Sanierungskonzept erarbeitet werden, bevor wir überhaupt einen Etat beschließen können. Das bringt uns mindestens ein halbes Jahr in die vorläufige Haushaltsführung: Quartierszentren etwa können erst einmal nicht finanziert und betrieben werden. Nur noch das Allernötigste darf bezahlt werden wie die Feuerwehr oder Kitas. Einige fordern einen krassen Stellenabbau in der ohnehin unterbesetzten Verwaltung. Aber im wesentlichen ist kaum noch etwas übrig, das gekürzt werden könnte.

Für die Situation muss jemand politisch verantwortlich sein. Wen können Sie da nennen?

Die Verantwortung trägt hier die Landesregierung in NRW. Ob »Rot-Grün«, »Schwarz-Gelb« oder wie aktuell »Schwarz-Grün«: Sie alle haben die Kommunen ausbluten lassen. Doch das aktuelle Kabinett Wüst/Neubaur agiert endgültig als Abrissbirne. Für 2024 war endlich eine Lösung für die hohen Altschulden der Kommunen angekündigt. Viele haben sich darauf verlassen. Die vermeintliche Lösung wurde nun erst einmal um mindestens ein Jahr verschoben.

Vor allem aber verletzt das Land seine verfassungsmäßige Aufgabe, die Kommunen auskömmlich zu finanzieren. Bei der derzeitigen Inflation und Baukostensteigerungen in hohen zweistelligen Prozentbereichen will die Landesregierung unsere Mittel für das kommende Jahr um nur 0,9 Prozent erhöhen. Selbst der Deutsche Städtetag sagt, dass die Kommunen vom allgemeinen Steueraufkommen dauerhaft ein größeres »Stück vom Kuchen« brauchen. Dass wir überhaupt bei all den jährlich nötigen Investitionen die schwarze Null einhalten sollen, ist absolut fatal. Es wird Zeit, diesen neoliberalen Fetisch zu verbannen.

Sieht es in den Nachbarstädten ähnlich katastrophal aus?

Der Großteil des Ruhrgebiets ist pleite. Unsere Nachbarn in Oberhausen müssen ein Defizit von 100 Millionen Euro bewältigen. Das läuft auf einen flächendeckenden Kahlschlag in der Infrastruktur hinaus. Wir wissen nicht einmal, wie wir dringend benötigte Feuerwachen finanzieren sollen oder wie wir geflüchtete Kinder in unsere ohnehin überfüllten Schulklassen bekommen.

Und was bleibt einer Kommune noch, um sich zu wehren?

Möglichst viele müssen sich zusammentun und die Finanzierung einklagen. Vor einigen Jahrzehnten wurde dies von einzelnen Kommunen als aussichtsreich geprüft. Aber viele Bürgermeister und Ratsmehrheiten stellen sich nicht gegen die Landesregierung, wenn ihre eigenen Parteien an dieser beteiligt sind. Es braucht Mut, sich nicht weiter dem Spardiktat zu unterwerfen.

Dauerhafte Defizite dürften nicht ohne politische Folgen bleiben. Welche Forderungen ergeben sich für Sie daraus?

Jetzt muss eine Klage gegen das Land vorbereitet werden. Der weitere Verfall der sozialen Infrastruktur wird den Rechtsradikalen enorm in die Karten spielen. Dem wollen wir entgegenwirken, beispielsweise mit sozialem Wohnungsbau durch die Stadt, kostenlosem Schulessen oder selbstverwalteten Räumen für Schülerinnen und Schüler. Wie wir schon 2020 sagten: »Wer nicht in die Jugend investiert, wird in Knäste investieren müssen.« Und wie es aussieht, wollen SPD, CDU, Grüne, FDP und AfD viel lieber Knäste bauen.