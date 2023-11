Hendrik Schmidt/dpa Uniforme Haudrauffraktion in Position: Garanten für Platzwunden und Knochenbrüche bei Fußballanhängern

Blutige Köpfe, gebrochene Knochen. Mehr als 100 Verletzte, einige davon schwer. Nicht im fernen Krisengebiet; nein, im heimischen Fußballstadion beim Erstligakick zwischen Eintracht Frankfurt und VfB Stuttgart am Sonnabend abend. Es sei der »massivste Polizeieinsatz im Waldstadion« gewesen, erklärte die Eintracht-Fanhilfe »Der 13. Mann« nächtens. Allzeit.

Und alles begann mit einer Falschmeldung seitens der örtlichen Polizei. Die Ordnungshüter in Frankfurt am Main behaupteten am Sonnabend kurz nach 18 Uhr via X, hinter der Heimkurve eskaliere Gewalt zwischen rivalisierenden Fangruppen. Deshalb das uniforme Einschreiten. Unfug. Am Sonntag abend dann das amtliche Dementi. Der »Hinweis« auf X basierte »auf einer falschen Bewertung des Geschehens«. Eine Interpretation, die ein Polizeisprecher am Montag auf jW-Nachfrage bestätigte.

Was passierte statt dessen? Ein Anhänger der Eintracht sei wohl mit einem zivil gekleideten Ordner wegen fehlender Eintrittskarte aneinandergeraten. Eine Petitesse. Sekunden später seien Einsatzkräfte samt Videotrupp vorgeprescht und in den Block der aktiven Fanszene eingedrungen, so die Fanhelfer. Ein etwa 30minütiger Schlagabtausch folgte. Sprichwörtlich. Dabei sei die Polizei immer wieder unter Schlag- und Reizstoffeinsatz vorgerückt, »ohne jede Rücksicht auf Verluste auch unter normalen Fans«.

Die Polizei sieht das alles erwartbar anders: »Unsere Kollegen wurden aus einer Menge gewaltbereiter Fans von null auf hundert attackiert«, meinte Jens Mohrherr, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP), am Montag im jW-Gespräch. Man habe danach Stärke zeigen müssen. Ferner habe die ad hoc gebildete Sonderkommission (Soko) der Frankfurter Polizei bereits ihre Arbeit aufgenommen.

Die Soko dürfte indes nur das eigene Vorgehen im Waldstadion legitimieren, befürchtet Harald Lange gegenüber jW. Deshalb fordert der Sportwissenschaftler von der Uni Würzburg eine neutrale Ermittlungsinstanz. Um die Frontbildung aufzuweichen, tatsächlich aufzuklären. Einfach würde dies ohnehin nicht. Weil? »Wir erleben längst einen Machtkampf im Fußballsport.« Einen zwischen Fans und Polizei. Hingegen keinen unter Anhängern verschiedener aktiver Fanszenen.

Das weiß auch Gloria Holborn-Wilck aus ihrer Praxis. Ein stark erhöhtes Interesse der Polizei an Eskalation sei vielerorts wahrzunehmen, so die Anwältin der Fanhilfe Hertha BSC auf jW-Nachfrage, »vor allem in jüngster Zeit«. Kleine Vorfälle reichten für große, oft unverhältnismäßige Einsätze. Eine Art Statistik führt der Dachverband der Fanhilfen. Seit Saisonbeginn der Profiligen verzeichnen die organisierten Fanaktivisten 16 Spiele mit »überzogenen Polizeieinsätzen«. Die Gewaltexzesse durch Beamte in Frankfurt seien »der nächste Höhepunkt einer brandgefährlichen Entwicklung«, beklagte die Vorständin des Dachverbands, Linda Röttig, gegenüber jW. Die müsse gestoppt werden, »sofort«.

Die Eintracht-Klubführung, was sagt die? Nicht viel. Über den Anlass der »Ausschreitungen« gebe es »natürlich unterschiedliche Meinungen«, wurde deren Justiziar Philipp Reschke am Montag bei Sportschau.de zitiert. Man werde sich in den kommenden Tagen ein Bild davon machen, »wie es zu diesen Szenen kommen konnte«. Die Fanhilfe »Der 13. Mann« ist da schon schlauer. Vor der Europameisterschaft 2024 in Deutschland wolle die Staatsmacht »die Muskeln spielen lassen«. Die Arenen, ein Testfeld und Aufmarschort zugleich – Platzwunden und Knochenbrüche inklusive.