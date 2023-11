Höcke AfD-Spitzenkandidat in Thüringen

Martin Schutt/dpa Denkerpose im Hotel Pfiffelburg in Pfiffelbach: Björn Höcke

Pfiffelbach. Björn Höcke führt die Thüringer AfD als Spitzenkandidat in den Landtagswahlkampf 2024. Der 51jährige wurde am Freitag mit 187 Ja-, 26 Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen bei einer Landeswahlversammlung in Pfiffelbach bei Weimar auf Listenplatz eins gewählt. Er wurde mit 87,79 Prozent der abgegebenen Stimmen gewählt. Es gab keine Gegenkandidaten. Die gesamte Liste muss auf der mehrtägigen Versammlung noch im Paket per Abstimmung bestätigt werden. Höcke, der in Thüringen Landespartei- und Fraktionschef ist, gab erneut das Ziel einer Regierungsbeteiligung aus. Man wolle bei der Landtagswahl die »Machtfrage stellen«. (dpa/jW)