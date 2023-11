Zustellförderung kommt nicht

Berlin. Die Bundesregierung stellt nach Angaben der Zeitungsverleger nun doch keine Mittel für die Zustellförderung von Tageszeitungen bereit. Diese in der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses des Bundestags gefallene Entscheidung sei »für uns in keiner Weise nachvollziehbar«, erklärte am Freitag vergangener Woche Stefan Hilscher, der Vorstandsvorsitzende des Verlegerverbands BDZV. Die Zeitungs- und Zeitschriftenverlage beklagen hohe Zustellungskosten gerade in dünn besiedelten Gebieten. Hinzu kommen Inflation sowie hohe Energie- und Papierpreise. (AFP/jW)