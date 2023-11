Erich Teister/IMAGO/Zoonar Immer weniger gefragt: Druck- und Schreibpapiere

»Die Macht zurückgewinnen«: Unter diesem Motto fand in der vergangenen Woche der 6. Kongress der Uni Graphik und Verpackung in Marseille statt. Rund 90 Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter aus 39 Ländern trafen sich dort unter dem Dach des globalen Gewerkschaftsverbandes, um über die aktuellen Umbrüche zu diskutieren, mit denen die Beschäftigten in der Druck-, Verlags- und Verpackungsindustrie weltweit konfrontiert sind.

»Und das sind nicht wenige«, wie Jan Schulze-Husmann vom Verdi-Fachbereich Druck, Verlage, Papier und Industrie im Gespräch mit jW erklärte. »Da ist das Zeitungssterben, die Schließung von Druckereien, die Digitalisierung oder auch der ökologische Umbau«, so Schulze-Husmann, der seine Gewerkschaft auf dem Kongress in Marseille vertrat.

Für die Beschäftigten der Branche haben diese Entwicklungen sehr unterschiedliche Auswirkungen. Der drastische Rückgang bei Druck- und Schreibpapieren führt zu zahlreichen Arbeitsplatzverlusten, wie das aktuelle Beispiel der Dumont-Druckerei in Köln zeigt. In der Verpackungsindustrie steigt dagegen die Zahl der Beschäftigten. Denn im Gegensatz zu den Druck- und Schreibpapieren ist die Produktion von Verpackungspapieren in den vergangenen Jahren stark gewachsen: von 175 Millionen Tonnen im Jahr 2005 auf 260 Millionen Tonnen im Jahr 2022. Fazit: Innerhalb ein und desselben Gewerkschaftsverbands gibt es je nach Sektor sehr unterschiedliche Trends, mit denen sich die Organisationen auseinandersetzen müssen.

Hinzu kommen geographische Unterschiede. Während beispielsweise in Brasilien die überwiegende Mehrheit der Zeitungen und Magazine nach wie vor insbesondere in gedruckter Form erscheint, gibt es in Japan fast nur noch digitale Angebote. Ein Trend, der auch in Nordamerika zu beobachten ist, wo in der Folge massenhaft Druckereien geschlossen werden.

In den asiatischen Ländern sind die Druckergewerkschaften derzeit vor allem mit der zunehmenden Bedeutung des kontaktlosen Zahlungsverkehrs auf Kosten des Bargelds konfrontiert. Tausende von Arbeitsplätzen in den Banknotendruckereien stehen auf dem Spiel. Ähnliche Kämpfe führen die Gewerkschaften in Indien. Dort steht vor allem der Sicherheitsdruck im Fokus, also die Stellen der Beschäftigten, die Pässe, offizielle Dokumente oder auch Schecks herstellen. Hintergrund ist die geplante Umstellung von Papier- auf Digitalpässe. Deshalb wurde auf dem Uni-Kongress auch ein Antrag zur Zukunft des Bargelds angenommen.

Hinter all diesen unterschiedlichen Entwicklungen steht das gleiche kapitalistische System, weiß Schulze-Husmann. »Wir beobachten, wie multinationale Konzerne immer weiter in die Branche vordringen und ihre Macht ausbauen – mit massiven Auswirkungen auf die Arbeiterrechte«, so der Verdi-Mann. Der Kongress sei daher enorm wichtig gewesen, um Erfahrungen mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland auszutauschen und sich zu koordinieren. »Eine stärkere Vernetzung ist eines der wichtigsten Mittel, um künftige Arbeitskämpfe erfolgreich zu gestalten«, so Schulze-Husmann.

Ein weiterer Schwerpunkt der Konferenz in Marseille war der Kampf gegen rechts, dem ein ganzer Tag gewidmet war. Kollegen aus Ländern, in denen die extreme Rechte an die Macht gekommen ist, hätten über die zunehmenden Probleme für die Gewerkschaften berichtet, so Schulze-Husmann. Auch die BRD sei ein wichtiges Thema gewesen: Der Aufstieg der AfD bereite sehr vielen Gewerkschaftern weltweit große Sorgen. Simon Dubbins, der in Marseille zum Präsidenten von Uni Graphik und Verpackung gewählt wurde, kündigte deshalb an, den Kampf gegen rechts zu einem Schwerpunkt seiner Amtszeit zu machen.