Pedro Nunes/REUTERS Portugiesische Kellnerinnen bekommen zu wenig Geld. Noch weniger erhalten brasilianische (Lissabon)

Immer mehr Brasilianer migrieren Richtung Portugals und immer öfter leiden sie unter Benachteiligung und Rassismus. Rund 400.000 Menschen aus Brasilien leben und arbeiten offiziell in Portugal. Sie verdienen aber durchschnittlich 17 Prozent weniger als der Gesamtdurchschnitt der Portugiesen, wenn sie die gleichen Aufgaben erledigen. Das geht aus einer aktuellen Studie der Beobachtungsstelle für Migration, Observatório das Migrações (OM), auf einer Datengrundlage von 2022 hervor. Brasilianer machen die größte ausländische Community in Portugal aus. Im Vergleich zu Portugiesen werden sie wesentlich häufiger mit Leiharbeitsverträgen abgespeist. Menschen aus Brasilien bekommen rund 868 Euro pro Monat, und damit gerade einmal 100 Euro mehr als den Mindestlohn, während Portugiesen rund 1.000 Euro für die gleiche Tätigkeit verdienen. Noch einmal mehr benachteiligt sind brasilianische Frauen. Sie verdienen im Schnitt 748 Euro.

Anfeindungen nehmen zu

Bisher war das kein Gegenstand einer breiten Empörung im Land, sondern Programm der Regierung. Ein Beispiel: So hatte die sozialdemokratische Regierung mit dem Anwerben von brasilianischen Ärzten womöglich auch die Konditionen der eigenen Ärzteschaft gesenkt. Das Angebot beinhaltete eine 40-Stunden-Woche für 2.800 Euro brutto. Was verschwiegen wurde: Die Ankömmlinge werden in Portugal immer öfter angefeindet. Zwischen 2017 und 2021 stiegen die Anzeigen wegen Beschimpfungen und Übergriffen auf Brasilianer um mehr als 500 Prozent.

Die Spaltung der Arbeiterklasse durch unterschiedliche Löhne ist bei den Protesten, die derzeit im ganzen Land stattfinden, noch kein Thema. Angesichts der Schere zwischen den gestiegenen Lebenshaltungskosten und den geringen Löhnen mobilisiert der Gewerkschaftsbund Confederação Geral de Trabalhadores Portugueses – Intersindical Nacional (CGTP) für den 29. November zu einer Demonstration nach Lissabon. Anlass ist die Schlussabstimmung über den Staatshaushalt für das kommende Jahr, in dem die CGTP einen Angriff auf die Lohnabhängigen sieht. Die Gewerkschaften befürchten, dass das Machtvakuum durch den Rücktritt von Ministerpräsident António Costa vom Partido Socialista dazu benutzt werden könnte, einen Staatshaushalt durchzupeitschen, »der nicht den Interessen der Arbeiter und des Landes dient«, wie es in dem Aufruf zur Demonstration heißt.

Bonität hochgestuft

Die CGTP fordert eine allgemeine und deutliche Erhöhung der Löhne für alle Beschäftigten von 15 Prozent, mindestens aber 150 Euro mehr im Monat. Es gebe einen »nationalen Notstand«. Die Erhöhung der Gehälter sei dabei ein grundlegendes Element, um die »Lebensbedingungen der Angestellten sofort zu verbessern und die Zukunft des Landes zu sichern«, erklärte die CGTP. Dafür haben in diesem Monat bereits Hunderte von Protestaktionen im ganzen Land stattgefunden.

Die prekäre wirtschaftliche Lage von Millionen Familien in Portugal, Hunderttausende davon Migranten mit noch schlechteren Konditionen, ist nur die Kehrseite eines anderen Phänomens. So stufte die Ratingagentur Moody’s Portugal zuletzt höher ein. US-Experten bescheinigten dem Staat ein »solide Haushaltspolitik« und »hohe Wachstumschancen für die Wirtschaft«. Das neue Rating lautet nun A 3 nach zuvor Baa 2. Auch die Agentur Fitch hatte Portugal bereits im September hochgestuft.