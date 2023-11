NDR Ein Bild wie aus einem Roadmovie: »Westaustralien – Überleben im Outback«

Leni Riefenstahl – Das Ende eines Mythos

Trotz und auch wegen ihres Faibles für Hitler und den deutschen Faschismus erfreut sich die Filmemacherin der Nazis, Helene Riefenstahl (1902–2003), weiterhin einiger Beliebtheit. Aber es soll ja auch jene geben, die dem Reichsparteitagsgelände zu Nürnberg etwas abgewinnen können. D 2020.

Arte, 16.10 Uhr

MDR um vier

Feiertage: Stress für Beziehungen

Ach du meine Nase! Wer hätte das gedacht, dass sie auch in diesem Jahr ein Weihnachtsfest ausrichten? Wo bleibt nur der versprochene Untergang des Abendlandes? So steht eben nur im Kreise der buckligsten aller Verwandtschaften die Beziehung vor dem Aus. D 2023.

MDR, 17.00 Uhr

Die Nordreportage

Abbruchunternehmer mit Stil

Es passiert ja alles stets ungleichzeitig: Der Chef der Abrissfirma kommt im Maßanzug auf die Baustelle, und dort heißt es, 12.000 Tonnen kontaminierten Drecks innerhalb von 14 Tagen Herr zu werden. »Geht klar«, sagt der Chef auf dem Weg zur Boutique. D 2023.

NDR, 18.15 Uhr

Westaustralien – Überleben im Outback

Unwirtliche Weiten: Obwohl das Landesinnere Australiens aussieht, als hätte Gott dort seiner Lebensfeindschaft freien Lauf gelassen, wird hier gelebt – und das seit Anbeginn. Ein Forscherteam begibt sich auf Spuren eben jenes Ursprungs in der Pilbara-Region, während eine Rinderfarmerin ihr Land nur aus der Luft überblicken kann. D 2023.

NDR, 20.15 Uhr

Eintracht Frankfurt, Pokale und Feldmann – Sebastian Rode im XL-Interview

Einer der Sympathieträger von Eintracht Frankfurt, Sebastian Rode (33), hat bislang keinen Anruf vom A-Nationaltrainer erhalten. Seinen Dienst leistet er seit 2012 anderweitig ab: als Botschafter für Gewaltprävention. Passend dazu ist das große Interview aufgenommen worden in der JVA Rockenberg. D 2023.

HR, 21.00 Uhr

Auslandsjournal – die Doku: Im Rachen des Drachen

Wie umgehen mit China?

Man umarmte China ja einst allzu gerne: Die linksradikalen Flausen, vermeinte man, habe Deng Xiaoping seinen Leuten ausgetrieben und ja den Markt installiert. Zur deutschen Ausgabe der »Reform der Revolution« schrieb dann auch Altkanzler Helmut Schmidt einleitende Worte. Nun ist aber herausgekommen, dass sich der Asiat nicht an das hält, was der gute Kaiser Willhelm II. in seiner »Hunnenrede« als imperialistischen Machtanspruch proklamierte, und die Volksrepublik verbittet sich Einmischungen des Westens. Dem bekam die Entkopplung von Russland schon schlecht, und die von China würde nur heftigere ökonomische Destabilisierungen bedeuten. D 2023.

3sat, 23.55 Uhr