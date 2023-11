Nachschlag: Extraterrestrische Trips

David Appleby 1990 TriStar Los Angeles CA USA/imago/Cinema Publishers Collection Traum oder Realität: Arnold Schwarzenegger (l.) als Douglas Quaid und/oder Carl Hauser muss den Kopf der Untergrundbewegung auf dem Mars retten (1990)

»Er wachte auf – und wollte den Mars«. Der in Philip K. Dicks Sci-Fi-Erzählung »Erinnerungen en gros« im Halbschlaf geäußerte Weltfluchtwunsch nimmt in Paul Verhoevens schusswaffengesättigtem Actiondrama »Total Recall« Gestalt an. Douglas Quaid, ein baustellengeplagter Wanderarbeiter, wendet sich von der Erde ab und bricht als Arnold Schwarzenegger zu anderen Planeten auf. Da er sich die Transportkosten nicht leisten kann, pflanzt ein Mentalkonzern ihm gefälschte Erinnerungen ein – alternativ zum Mars stehen Trips zum Saturn oder ins eigene Ego zur Auswahl. Unfallbedingt kommt Quaid in den Simulationslandschaften des Unbewussten an – als Schizo-Subjekt, das zwischen Wahn und Wirklichkeit nicht unterscheiden kann. Die Weltraumeroberung kulminiert im Amoklauf: Neben dutzenden Mutanten legt Quaid auch seine Ehefrau um – solange, bis ihn eine andere Frau wachküsst. Dicks Trip entlang des American Frontier endete anders: nicht mit Kiss-Off, sondern einem Tattoo unter der Haut – als letztem Relikt des Realen. (be)