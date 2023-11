Apple TV+/Sony Pictures Man interessiert sich mehr für schmucke Uniformen als für Napoleons Einfluss auf die europäische Geschichte

»Mein Leben ist ein ununterbrochener, quälender Traum«

Napoleon Bonaparte an seine Ehefrau Joséphine, 26. Juni 1796

Die Geschichte der Revolution in zwei Szenen. Marie Antoinette (Catherine Walker): Matsch ins Gesicht, Rübe ab. Robespierre (Sam Troughton): Pistole an den Unterkiefer, Schuss geht ziemlich daneben, auch Rübe ab. Danach ist Zeit für Napoleon. Dessen Rübe bleibt bekanntlich dran. Er fällt nur gelegentlich vom hohen Ross, auf dem er einst zu Jena angeblich als Weltgeist gesessen haben soll (Hegel sah aus seinem Stubenfenster, was auf der Straße los war).

Ridley Scotts Film »Napoleon« beginnt also, als hätte Ridley Scott gleichsam Sofia Coppola den Kopf abschlagen wollen. Die Geschichte soll ihm allein gehören, dem größten Filmregisseur aller Zeiten. Von Walter Scott zu Ridley Scott und nicht wieder zurück? Walter Scotts Napoleonbiographie ist ziemlich dick. Das Lesen dauert. Ridley Scott muss mit »nur« zweieinhalb Stunden auskommen.

Ein Biopic über den ganzen Napoleon und seine »Großheit« (Goethe) ist bisher auch nicht unternommen worden. Der monumentale Stummfilm von Abel Gance aus dem Jahr 1927 beschäftigt sich ausschließlich mit dem jungen Napoleon (das militärische ­Genie) und endet mit dem Italienfeldzug. Stanley Kubrick hatte nach dem Erfolg von »2001« (1968) den ambitionierten Plan eines Napoleonfilms und ließ tonnenweise Archivmaterial ansammeln. Der Plan wurde dann fallengelassen, nachdem die italienisch-sowjetische Großkoproduktion »Waterloo« (Regie: Sergei Bondartschuk) 1970 an den Kinokassen gefloppt war. Bondartschuks Film dürfte für Freunde großer Schlachtengemälde und der Militärhistorie allerdings weiterhin lohnender und akkurater sein als nun Scotts Unternehmen. Kubrick verfilmte 1975 (mit wiederum großem technischen Aufwand) statt dessen Thackerays satirischen Roman »Barry Lyndon«, entschied sich also für eine kleine Literatur, eine kleine Geschichte.

Auf mögliche (und gut begründbare) Vorwürfe der Historiker, sein Film sei den historischen Ereignissen gegenüber untreu und bleibe zudem politisch mehr als vage, antwortete Scott sinngemäß, sie können ihn mal am Arsch lecken. Tatsächlich ist die Treue selten ein guter Ratgeber. Der Verdacht der Untreue auch nicht (»Du weißt, ich könnte es nicht ertragen, wenn Du einen Geliebten hättest: ihn sehen und zerfleischen wäre das Werk eines Augenblicks!« – Napoleon an Joséphine, 26. Juni 1776).

Ein Original von »Napoleon« ist genausowenig erreichbar wie eines beispielsweise von »Hamlet«. Zu viele Versionen kursieren und überlagern sich. Es kann nur um Abweichungen und Wiederholungen gehen. Die Wiederholung ist notwendig. So lautet auch die Hegelsche Lektion: »Napoleon ist zweimal unterlegen, und zweimal vertrieb man die Bourbonen. Durch die Wiederholung wird das, was im Angang nur als zufällig und möglich erschien, zu einem Wirklichen und Bestätigten.« Bekanntlich ergänzte Marx später, dass die notwendige Wiederholung eine Verwandlung der Tragödie in die Farce mit sich bringt. Selbstverständlich lässt sich auch dieser Prozess mehrfach wiederholen. Napoleon darf immer wieder unterliegen. Die Frage ist nur, wie gut sieht er dabei jeweils aus, und wie viele Pferde gehen dabei drauf.

Wenn etwas sehr groß angelegt ist, muss es schnell gehen, sprunghaft. Für politische Details bleibt keine Zeit. Nicht einmal für den Verrat, der bekanntlich eine Sache des Datums ist, bleibt richtig die Zeit. Selbst das anekdotische Detail kommt hin und wieder zu kurz: Beispielsweise hinkt Ridley Scotts Film-Talleyrand (Paul Rhys) nicht, wenigstens nicht allzu offensichtlich.

Die wesentlichen Stationen des Ridley-Scott-Napoleons sind: die Belagerung der royalistischen, von den Engländern besetzten Stadt Toulon (der Durchbruch des jungen Artillerieoffiziers, 1793), Eheschließung (1796) mit Joséphine de Beauharnais und die Scheidung (1810), der Ägyptenfeldzug (1798–1801), der Staatsstreich (der 18. Brumaire, sprich der 9.11.1799), die Schlacht von Austerlitz (1805), der Brand von Moskau (1812), ­Waterloo (1815) und der Tod auf St. Helena (1821). Zwangsläufig sprunghaft.

Eine Versuchung, der Ridley Scott genauswenig erliegt, wie der, irgendwelche politischen Zusammenhänge zu erklären, ist die des Propagandamodells der Malerei, das die napoleonische Zeit ins Leben gerufen hatte. Er stellt die Bilder von Jacques-Louis David (das von der Kaiserkrönung oder das berühmte von Napoleon auf dem weißen Pferd bei der Überquerung der Alpen) nicht nach. Er schaut auch nicht der Sphinx ins Auge (wie Napoleon auf dem viel späteren, 1886, Gemälde von Jean-Léon Gérôme). In Ägypten schaut ein mürrischer Napoleon der Mumie in einem Sarkophag ins Auge. Vorher musste er zu diesem Zweck auf eine Kiste steigen. Er knurrt und schweigt und lässt abtreten. Er hat den Staub der Geschichte gesehen und verlässt Ägypten, weil sich Joséphine daheim einen Liebhaber genommen hat. Ein gehemmter Banause und nicht etwa der »Mohammed des Okzidents«, den Victor Hugo glaubte in ihm gesehen zu haben. Der Rest ist Stoff für die Orientalisten.

Weder das Heroische noch das Malerische sind Ridley Scotts Sache. Alles unter Patina. Scotts Schlachtengemälde sind aus digitalem Grauschleier. Auch Joaquin Phoenix spielt ihn mit schweigsam, mit geradezu jenseitiger Wächsernheit, als wäre er so besoffen wie in seiner Rolle des irren Faktotums in Paul Thomas Andersons »The Master« (2012). Napoleon scheint ihn nicht zu interessieren. Allenfalls interessiert ihn vielleicht, wie Marlon Brando als Napoleon aussah (in »Desiree«, 1954). Brando hatte sich allerdings noch leicht darüber beschwert, dass man sich in Hollywood mehr für schmucke Uniformen als für Napoleons Einfluss auf die europäische Geschichte interessiere. Der Napoleon von Phoenix schnauft, schlürft, schweigt und scharrt mit den Hufen wie ein Hengst. Zu Beginn ist er seiner Joséphine (Vanessa Kirby) sehr hörig. Sie zeigt ihm selbstbewusst ihre Vulva: »Du wirst etwas sehen, dass du niemals vergessen wirst.« Die Welt wird sich um diese Staatsvulva drehen, obwohl er mit Joséphine meist nur sehr hastig a tergo verkehrt. Selbst seine Fernrivalität mit Zar Alexander (Edouard Philipponnat) kennt kaum einen anderen Gegenstand.

Vielleicht sind die Zeiten gekommen, dass man sich nur ungern vom Feldherrendurchblicker groß einen vom Pferd erzählen lässt, aber Scott und Phoenix übertreiben die Pferdhaftigkeit des Kaisers ein wenig. Selbst seinen Sieg in Toulon verdankt er dem Opfer eines Pferdes. (Dass Napoleon ein Pferd in Toulon quasi unterm Arsch weggeschossen wurde, ist allerdings verbürgt.)

Der Film wirkt im Ganzen so, als hätte bereits der Tagebuchschreiber Goethe eine Kritik geschrieben. ­Goethe hatte sich über eine Napoleonabhandlung des Obristen Christian von Massenbach beklagt:

»Dazwischen waren alle Hoffnungen und Erwartungen ausgesprochen, die man anfangs von der Großheit des Napoleonschen Charakters hegte, indem man dem außerordentlichen Manne sittlich-menschliche Zwecke unterlegen zu müssen wähnte, und zuletzt ward alles das Böse, was man in der neuern Zeit von ihm erdulden müssen, in geschärften Ausdrücken vorgeworfen. Mit wenigen Veränderungen hätte man es in den Verdruß eines betrogenen Liebhabers über seine untreue Geliebte übersetzen können, und so erschien dieser Aufsatz ebenso lächerlich als gefährlich.«

Lächerlich ist es beispielsweise, Zar Alexander mit Joséphine wie in einem eifersüchtigen Fiebertraum des Kaisers vorm Kaminfeuer Walzer tanzen zu lassen. Der Weg von Walter Scott zu Ridley Scott markiert wohl doch eine Verfallsgeschichte des Narrativen. Auch im filmhistorischen Vergleich ergibt sich kein Ruhmesblatt. Bei Abel Gance wurden noch die Bilder gleichzeitig neben-, sogar übereinander projiziert. »Ein Simultaneismus im wortwörtlichen Sinn« (Béla Balázs). Bei Scott kippt im Augenblick des Todes die Silhouette von Napoleon in Rückansicht einfach zur Seite aus dem Blickfeld weg. Vorher hatte er noch eine tote Fliege aus seinem Nachmittagsdrink gefischt. Filmgeschichte: Von der Simultaneität zum Abkippen.

Einen 92 Minuten längeren Director’s Cut des Films soll es noch demnächst auf Apple TV geben. Man kennt das Gerangel der Versionen von Scotts Filmen ja schon. Napoleon wird immer zweimal besiegt.