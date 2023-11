Linkspartei kritisiert Hofieren von Mussolini-Nostalgikerin Meloni durch Ampelregierung

Christian Mang/REUTERS Roter Teppich für Faschistin: Olaf Scholz und Giorgia Meloni (Berlin, 3.2.2023)

Vor dem dritten bilateralen Treffen zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz und der mit mehreren Kabinettsmitgliedern nach Berlin gereisten italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni innerhalb eines Jahres erklärte die Kovorsitzende der Partei Die Linke, Janine Wissler, am Mittwoch:

Das ist eine gefährliche Normalisierung und ein Hofieren der Mussolini-Nostalgikerin Meloni und ihrer Rechtsregierung durch die Ampel. Es ist zu befürchten, dass der Kanzler Meloni rückgratlos gegenübersitzen wird und ihr nicht widerspricht, wenn die ihre menschenverachtenden Positionen vertritt und Menschenrechte, Gewerkschaften und Geflüchtete ins Visier nimmt.

Meloni, Salvini und die ganze italienische Regierung zeigen, wie gefährlich es ist, wenn ein Land nach rechts rückt. Auch mit Blick auf die Rechtsentwicklung in Deutschland ist das Verhalten der Ampel unverantwortlich.

Die italienische Ministerpräsidentin ist kein Staatsgast, dem man den roten Teppich ausrollen sollte. Hier muss man Haltung zeigen und sich klar für Menschenrechte und demokratische Meinungsvielfalt positionieren. Das sollte für einen Kanzler, der sich Sozialdemokrat nennt, eigentlich selbstverständlich sein, angesichts der Geschichte Europas und der verheerenden Folgen, die der Aufstieg des Faschismus für die Sozialdemokratie hatte. Dass ausgerechnet Meloni mittlerweile eine der engsten Partnerinnen des Bundeskanzlers in Europa ist und dass die sozialdemokratische Bundesinnenministerin Faeser mit der italienischen Regierung in Fragen der Flüchtlingsabwehr auf Reisen geht, ist beängstigend, alarmierend und müsste zu einem Aufschrei in der SPD führen.

Ein »Solikreis Nürnberg« verschickte am Dienstag eine von über 50 Gruppen, Verlagen, Kulturinitiativen und Wahllisten unterstützte Erklärung »Wir sind alle Antifa«:

Am 11. Oktober hat die Polizei die Wohnungen von sechs jungen Menschen in Nürnberg durchsucht. Der Vorwurf: Durch das Sprühen von antifaschistischen Graffiti im Großraum Nürnberg sei die Antifa »verherrlicht« worden. Auf Grundlage dieses Vorwurfs konstruiert die Generalstaatsanwaltschaft München eine kriminelle Vereinigung nach Paragraph 129. (…)

Doch eine Urheberschaft muss die Staatsanwaltschaft den Beschuldigten gar nicht nachweisen können – der Paragraph 129 erlaubt es ihr, ohne konkrete Anhaltspunkte derart gegen Beschuldigte vorzugehen.

»Verherrlichung der Antifa« als Begründung für staatliche Verfolgung zu nutzen ist der Versuch, Antifaschismus mit Nationalsozialismus gleichzusetzen. Dessen Verharmlosung und Verherrlichung sind in Deutschland strafbar. In Bayern soll jetzt auch die »Verherrlichung« der Antifa(schistischen Aktion) strafbar sein. Wie der Name vermuten lässt, stellt sich die Antifaschistische Aktion seit Anfang der 1930er Jahre gegen aufkommenden Faschismus und speziell in Deutschland gegen jeden Ansatz von Nationalsozialismus.

Während Faschist:innen töten und Nazistrukturen bei Polizei und Bundeswehr als Einzelfälle verharmlost werden, setzt die »Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus« alles daran, ein paar mutmaßliche linke Sprayer:innen zu verfolgen. Das ist nichts anderes als ein Angriff auf den Antifaschismus im allgemeinen. (…)