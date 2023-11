Unrecht beiderseits

IMAGO/Xinhua Bewohner inspizieren ihr bei einem israelischen Luftangriff zerstörtes Haus in Gaza (Khan Younis, 22.11.2023)

Für die unter großer Not leidende Bevölkerung im Gazastreifen bedeutet die Feuerpause eine kurze Phase des Durchatmens. Zum ersten Mal seit dem 7. Oktober sollen vier Tage lang keine israelischen Bomben auf sie niederprasseln. Für einige israelische Familien wird es eine große Erleichterung sein, ihre Angehörigen wieder in die Arme zu schließen, die wochenlang in der Gewalt der Hamas waren.

Am Dienstag veröffentlichte das israelische Justizministerium eine Liste mit den Namen von 300 Gefangenen, die im Austausch gegen die 50 Geiseln freigelassen werden könnten. Dabei handelt es sich vor allem, aber wohl nicht nur, um Frauen und Minderjährige. Darunter angeblich auch Mitglieder der Hamas, des Islamischen Dschihad, der Fatah und der Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP).

In den letzten sieben Wochen ist die Zahl der Personen, aus denen Israel nun auswählen kann, enorm gestiegen. Wohl noch nie wurden so viele Palästinenser in so kurzer Zeit festgenommen. Man könnte sagen, wahllos. Nach Angaben der palästinensischen Gefangenenorganisation Addammeer befinden sich aktuell etwa 80 Frauen, darunter fünf Teenager, und 200 minderjährige Jungen in israelischer Haft. Die Menschenrechtsgruppe Military Court Watch, stellte laut New York Times fest, dass 74 Prozent der palästinensischen Minderjährigen, die verhört wurden, von körperlichen Misshandlungen berichteten. 42 Prozent sagten, sie seien in Einzelhaft gesteckt worden.

Auf der Liste des Justizministeriums steht nach Angaben der Jerusalem Post unter anderem die 37 Jahre alte Amani Hashim, die im Dezember 2016 in Ostjerusalem verhaftet wurde. Die Mutter von zwei Kindern wurde wegen schwerer Körperverletzung und des Tragens und Herstellens von Messern zu zehn Jahren Haft verurteilt. Angeblich soll sie an einem israelischen Checkpoint versucht haben, mit ihrem Auto Soldaten anzufahren. Ferner die 26jährige Walila Tangi. Sie wurde im August 2022 wegen versuchten Mordes und dem Besitz von Waffen und Sprengstoff festgenommen.

Von den insgesamt 7.000 politischen Gefangenen palästinensischer Herkunft werden rund 2.000 ohne Anklage in sogenannter Administrationshaft festgehalten und nicht einmal einem Haftrichter vorgeführt. In diese Kategorie fallen auch Personen, die sich politisch geäußert haben. In den letzten Wochen ging es dabei häufig um Social-Media-Beiträge, die sich kritisch auf das israelische Bombardement des Gazastreifens beziehen. ­Addammeer registrierte 121 Verhaftungen, bei denen der Vorwurf lediglich Solidaritätsadressen an die Bevölkerung in Gaza oder das Zitieren von Koranversen war. Anfang des Monats verabschiedete die Knesset zudem ein Gesetz, das den »Konsum terroristischer Materialien« unter Strafe stellt. Es ist also davon auszugehen, dass die meisten der Frauen und Minderjährigen, die sich auf der 300 Namen umfassenden Liste befinden, nach rechtsstaatlichen Maßstäben ohnehin nicht in Haft sein dürften.