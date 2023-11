IMAGO/U. J. Alexander Die Demonstration am Sonnabend wird sich auch gegen deutsche Waffenlieferungen in Kriegsgebiete richten

»Der Kapitalismus trägt den Krieg in sich wie die Wolke den Regen«: Die Worte des französischen Reformisten Jean Jaurès sind im Jahre 2023 so aktuell wie am Vorabend des Ersten Weltkrieges. Wie in den Jahren vor 1914 teilt sich auch heute die Welt in verschiedene Machtblöcke von Staaten, die untereinander alles andere als widerspruchsfrei sind, aber in ihrer Zielsetzung und Interessenlage eine gewisse Einigkeit aufweisen.

Auf der einen Seite der westliche Block, angeführt von den USA, die sich seit 1945 mit ihrer ökonomischen und militärischen Macht ihre alten Konkurrenten, den britischen, französischen und deutschen Imperialismus, nicht komplett unterworfen, aber doch zu großen Teilen untergeordnet haben. Auf der anderen Seite die aufstrebenden Mächte wie das nach den katastrophalen 1990er Jahren wiedererstarkte Russland, die aus neokolonialer Abhängigkeit gelöste Volksrepublik China und ein den südamerikanischen Kontinent mehr und mehr dominierendes Brasilien.

Ähnlich wie in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg steigt die Kriegsgefahr in dem Maße, in dem die bisherigen Hegemonialmächte an Stärke verlieren und die neuen Mächte an Einfluss und damit auch Selbstvertrauen hinzugewinnen. Schon Lenin analysierte, dass eine Neuaufteilung der Welt in sich verändernden Kräfteverhältnissen entsprechende Einflusszonen unter imperialistischen Bedingungen nicht ohne Krieg zu machen ist. Anders als 1914 gibt es aber heute in der BRD praktisch keine handlungsfähige Massenbewegung gegen den imperialistischen Krieg. Da ist es grundsätzlich unterstützenswert, dass die Initiative »Nie wieder Krieg – Die Waffen nieder« für diesen Sonnabend ab 13 Uhr zur Großdemonstration gegen Krieg und Aufrüstung, für Diplomatie in Osteuropa und dem Nahen Osten aufruft. Unter den Bedingungen einer schwachen antiimperialistischen Linken und dem Fehlen einer in der Arbeiterklasse verankerten revolutionären Partei haben auch bürgerlich-pazifistische Bewegungen, die sich gegen einen drohenden neuen Weltkrieg einsetzen, besondere Bedeutung.

Wie breit sich die Initiatoren der geplanten Antikriegsdemonstration aufgestellt haben, zeigt der Blick auf die angekündigten Redner: Die ehemalige Linke-Abgeordnete Sahra Wagenknecht, die den Aufbau einer neuen sozialdemokratischen Partei in Angriff genommen hat, soll zum Auftakt sprechen. Ebenso die frühere ARD-Journalistin Gabriele Krone-Schmalz, die sich für eine Verständigung mit Russland ausgesprochen hatte und dafür vom westlichen Mainstream mehr oder weniger aus den Programmen verbannt wurde. Als Redner für die Auftaktveranstaltung ist auch der frühere Diplomat und UN-Funktionär Michael von der Schulenburg angekündigt, der im Hinblick auf den Ukraine-Krieg die Abhängigkeit »Europas« von der US-Politik kritisiert hatte und schon im Februar einer der Erstunterzeichner des von Wagenknecht und der Emma-Gründerin Alice Schwarzer initiierten »Manifests für den Frieden« gewesen war.

Als weitere Redner vorgesehen sind der ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete und Vorsitzender der Naturfreunde e. V., Michael Müller, Petra Erler, ehemalige Staatssekretärin der kurzlebigen letzten DDR-Regierung und später Kabinettschefin der Europäischen Kommission für Unternehmen und Industrie und mit Ates Gürpinar sogar ein stellvertretender Vorsitzender der Linkspartei. Als ein Zeichen der Völkerverständigung wird sich Iris Hefets von der »Jüdischen Stimme für einen gerechten Frieden in Nahost« ihre Redezeit mit der palästinensischen Juristin Nadija Samour teilen.

Bei diesem breiten politischen Spektrum, das da am Sonnabend am Brandenburger Tor zusammenfinden soll, um für Frieden zu demonstrieren, ist es offenbar notwendig, sich von Anbiederungsversuchen der AfD oder anderer Faschisten abzugrenzen – oder um aus der Sonderausgabe der Zeitung gegen den Krieg zu zitieren: »Die klarsten Aussagen gegen Militarismus und für Abrüstung sind auch die besten Absagen an alle rechtsextremen Parteien, die eng mit nationalistischem Militarismus und Aufrüstung verbunden sind.«