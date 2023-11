Schwesig gegen höhere Gastrosteuern

Schwerin. Mecklenburg-Vorpommern will die Wiederanhebung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie im Bundesrat blockieren. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) kündigte in der Rheinischen Post vom Dienstag ein Veto in der Länderkammer an. »In dieser Situation ist eine faktische Steuererhöhung für die Branche nicht akzeptabel«, sagte Schwesig der Zeitung. Auch Kita- und Schulessen sowie das Essen in Krankenhäusern und Pflegeheimen wären betroffen. Die Ampelfraktionen hatten beschlossen, den reduzierten Satz von sieben Prozent für die Gastro zum Jahresende auslaufen zu lassen. (dpa/jW)