Berlin: Kulturzentrum vor dem Aus

Berlin. Das Kulturzentrum »Oyoun« in Berlin-Neukölln erhält zukünftig keine Fördergelder des Landes Berlin mehr. Das kündigte der Berliner Kultursenator Joe Chialo (CDU) am Montag in einer Senatssitzung an. Er begründete den Schritt mit »Antisemitismusprävention«, wie auf einem Video auf der Plattform X zu sehen war. Die bisherige Förderung werde regulär zum Ende des Jahres auslaufen. Um eine neue Förderung könnten sich auch neue Träger bewerben. Zuvor hatten Grüne und CDU die Aufgabe der Unterstützung gefordert. Im Zentrum stand eine Veranstaltung der »Jüdischen Stimme für gerechten Frieden in Nahost«, die am 4. November in den Räumlichkeiten stattfand. Das »Oyoun« hatte sich zuvor in einem Brief an den Senator gewandt und den »willkürlichen Eingriff in die Kunst- und Meinungsfreiheit« abgelehnt. (jW)