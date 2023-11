Berliner Linke: Zahlreiche Neueintritte in kurzer Zeit

Berlin. Die Berliner Linke verzeichnet nach eigenen Angaben einen »Masseneintritt« von Mitgliedern. Am Montag seien in kürzester Zeit 269 Menschen in die Partei eingetreten, teilte Landesgeschäftsführer Sebastian Koch am Dienstag mit. Als Grund nannte er einen bundesweiten Aufruf, der angesichts der Gründung einer neuen Partei der Ex-Linke-Politikerin Sahra Wagenknecht im Netz gestartet worden war. Die Landesvorsitzende Franziska Brychcy sagte, man wolle die Neumitglieder so schnell wie möglich integrieren. Laut dem Kovorsitzenden Maximilian Schirmer handelt es sich nicht um einen »geschlossenen monolithischen Block«. (dpa/jW)