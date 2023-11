EU-Kommission durchsucht Büros von Delivery Hero

Brüssel. Beamte der EU-Kommission haben die Büros des Lieferdienstunternehmens Delivery Hero durchsucht. Es habe »unangekündigte Kontrollen« in Niederlassungen in zwei EU-Mitgliedstaaten wegen des Verdachts wettbewerbsschädlichen Verhaltens gegeben, erklärte die Brüsseler Behörde am Dienstag. Bereits im Juli 2022 hatten EU-Wettbewerbshüter die Büros von Delivery Hero und Glovo durchsucht. Damals sei es um mutmaßlich illegale Absprachen zur Marktaufteilung gegangen, erklärte die Kommission. (AFP/jW)