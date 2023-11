Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS Könnte Selenskij bald den Rang ablaufen: Waleri Saluschnij.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat zum zehnten Jahrestag des »Euromaidan« die damaligen Umsturzereignisse am Dienstag als »ersten Sieg im Krieg gegen Russland« gewürdigt. Es sei ein »Sieg des Mutes und der Würde« gewesen, erklärte Selenskij. Gleichzeitig nutzte er ein Interview mit der britischen Boulevardzeitung The Sun, um hohe Militärs des Landes davor zu warnen, Politik treiben zu wollen. Solche Versuche führten zu einer Spaltung der Nation. Jeder General könne nach dem Krieg Politik machen, aber während der Kämpfe müsse die politische Hierarchie gewahrt werden.

Selenskijs Äußerung ist das erste Eingeständnis der seit Monaten kursierenden Meldungen über ein Zerwürfnis zwischen dem Präsidenten und dem Oberkommandierenden Waleri Saluschnij. Umfragen sagen diesem gute Aussichten voraus, wenn er gegen den amtierenden Staatschef antreten würde. Selenskij hielt es auch für erforderlich, einem Bericht des britischen Guardian über in der Ukraine anwachsende Kriegsmüdigkeit entgegenzutreten, wobei er gleichzeitig dessen Inhalt im Kern bestätigte. Er beklagte, dass das ukrainische Publikum den Krieg behandle wie einen Film, in dem sich ständig etwas ändern müsse. Das sei aber nicht die Realität des Krieges. Selenskij sagte, die Ukraine habe kein Recht, den Kampf gegen Russland aufzugeben, bevor sie alle ihre Gebiete zurückerobert habe. Gleichzeitig räumte er ein, dass der Erfolg nicht von Kiew abhänge: Russland werde erst aufhören, die Ukraine anzugreifen, wenn die USA oder China es davon abhielten.

Zur Aufrechterhaltung der ukrainischen Kriegführung steuerte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius bei seinem Besuch am Dienstag in Kiew weitere 1,3 Milliarden Euro Militärhilfe bei. In dem angekündigten Paket enthalten sind unter anderem vier weitere Luftabwehrsysteme vom Typ IRIS-T SLM sowie Artilleriemunition. Zuvor hatte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Wochenende in Kiew bereits US-Militärhilfe im Umfang von 100 Millionen US-Dollar angekündigt – Mittel, die der Kongress schon vor längerer Zeit bewilligt hatte. US-Finanzministerin Janet Yellen sagte parallel zu Austins Ukraine-Besuch, die USA dürften nicht zulassen, dass die Ukraine »den Kampf im Hinterland verliere«, und dies hänge »vollständig von unserer Hilfe ab«.