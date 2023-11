Sylvio Dittrich/IMAGO »Gutbezahlte Industriearbeitsplätze«: Produktion von Solarzellen und -modulen in Freiberg

Nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts hat das Finanzministerium eine Ausgabensperre verhängt. »Bestehende Verbindlichkeiten werden eingehalten, es dürfen nur keine neuen eingegangen werden«, teilte das Ministerium zur Erklärung mit, nachdem es die »noch verfügbaren Verpflichtungsermächtigungen (…) in den Einzelplänen 04 bis 17 und 23 bis 60 des Bundeshaushaltsplans 2023 (…) mit sofortiger Wirkung« hatte sperren lassen, wie der Spiegel aus einem Schreiben des Staatssekretärs Werner Gatzer zitierte.

Karlsruhe hatte in der vergangenen Woche nicht nur eine Umwidmung von 60 Milliarden Euro für nichtig erklärt, sondern prinzipiell die Verschiebung von Notlagenkrediten in spätere Haushaltsjahre. Um die noch schwer absehbaren Folgen für die Budgetplanung ging es am Dienstag im Bundestag bei einer Anhörung des Haushaltsausschusses. Notsituationen müssten nun jedes Jahr neu begründet werden, erklärten Sachverständige. Mehrere hielten es für möglich, dass Karlsruhe zumindest noch weitere 67 Milliarden Euro aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds einkassiert.

Angesichts der riesigen Haushaltslöcher sprachen sich Politiker von SPD und Grünen am Dienstag für ein Aussetzen der Schuldenbremse aus. Auch Bundeswirtschaftsminister Habeck erklärte das Instrument für »zu wenig intelligent« und überhaupt unzeitgemäß. Mit der Ampel sei die Aussetzung aber nicht zu machen, so Habeck: »Für die Gegenwart werden wir das Geld anders finden müssen.«

Die 60 Milliarden fehlen zunächst im Klima- und Transformationsfonds (KTF). Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) warnte am Dienstag, es gehe da »um viele, viele tausend gutbezahlte Industriearbeitsplätze in Deutschland«. Wirtschaftsstaatssekretär Michael Kellner prognostizierte »besonders heftige Auswirkungen auf Ostdeutschland«. Ohne den KTF seien dort weder Chipfabriken noch der Wiederaufbau der Solarindustrie gesichert.

Die Ampel blieb nach der Anhörung bei ihrem Zeitplan. Der Haushaltsausschuss soll den Etat für 2024 nach der Bereinigungssitzung am Donnerstag verabschieden.