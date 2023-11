Verdi macht mobil: »Schluss mit Frust« in der Ländertarifrunde

Swen Pförtner/dpa

Unter dem Motto »Schluss mit Frust!« findet am Dienstag, 21. November, ein Jugendstreiktag statt. Die Gewerkschaft Verdi mobilisiert Auszubildende und Studierende im öffentlichen Dienst, um ihren Forderungen in der laufenden Tarifrunde Nachdruck zu verleihen. In einer Pressemitteilung vom Sonntag heißt es dazu:

An vier Standorten – Hamburg, Düsseldorf, Würzburg und Erlangen – erhöhen die jungen Streikenden vor der nächsten Verhandlungsrunde den Druck auf die Arbeitgeber. Das ist notwendig, weil die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) auch in der zweiten Runde Anfang November kein Angebot vorgelegt hat.

»Die anhaltend hohe Inflation belastet Auszubildende und dual Studierende besonders. Sie haben in der Regel kein finanzielles Polster, das es ihnen ermöglicht, die Preissteigerungen aufzufangen und materielle Engpässe zu überbrücken«, sagte der Verdi-Vorsitzende Frank Werneke am Sonntag. »Es kann nicht sein, dass Auszubildende zurück ins Elternhaus müssen, weil sie sich ihr WG-Zimmer nicht mehr leisten können.« Werneke rief die Arbeitgeber auf, »sich endlich ihrer sozialen Verantwortung für die junge Generation zu stellen und ein Angebot auf den Tisch zu legen«.

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) fordert in der laufenden Tarifrunde neben einem Gehaltsplus von 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro, für Nachwuchskräfte monatlich 200 Euro mehr im Portemonnaie, die unbefristete Übernahme von Auszubildenden und dual Studierenden sowie einen bundesweiten Tarifvertrag für studentische Beschäftigte (TV Stud). »Die rund 300.000 studentischen Beschäftigten arbeiten unter prekären Bedingungen. Niedrige Löhne, Kettenbefristungen und unbezahlte Überstunden gehören für sie zum Alltag«, betonte Werneke: »Diese größte Tariflücke im öffentlichen Dienst muss endlich geschlossen werden, denn nur sichere Stellen und eine angemessene Bezahlung ermöglichen kontinuierliche und gute wissenschaftliche Arbeit.«

Am kommenden Sonntag wird in Zichow (Uckermark) eine Gedenktafel eingeweiht, die an Frauen erinnert, die auf dem dortigen Gutshof Zwangsarbeit leisten mussten. VVN-BdA UM/Bar und die Lagergemeinschaft Ravensbrück/Freundeskreis e. V. erklären dazu:

Vom Juli 1944 bis Januar 1945 mussten mehr als 100 Frauen aus dem Konzentrationslager Ravensbrück im Außenlager Zichow auf dem dortigen Gut für die Familie von Arnim Zwangsarbeit leisten. Eigentümer des Gutes und weiterer Güter in Kleinow und Netzow war Bernd Graf von Arnim (1868–1945); betrieben wurden die Güter von Hans-Georg Graf von Arnim (1900–1972). Die zumeist deutschen Frauen waren zwischen 19 und 47 Jahre alt. Sie trugen den roten Winkel der politischen Gefangenen. Ihr Verbrechen: »Verkehr mit Fremdvölkischen«. So bezeichneten die Nationalsozialisten Liebesbeziehungen deutscher Frauen zu Fremdarbeitern und Kriegsgefangenen aus Polen, Frankreich, der Ukraine und anderen Ländern. (…)

Das Außenlager Zichow war das einzige des KZ Ravensbrück in einem privaten Landwirtschaftsbetrieb und das einzige reine Frauenlager in der Uckermark. Mit dem auch durch den Häftlingseinsatz erwirtschafteten Gewinn konnten sich die von Arnim nach ihrer Flucht kurz vor Ende des Krieges danach in der britischen Besatzungszone ein neues Leben aufbauen. (…)

Am Sonntag, 26. November 2023, erinnert die Gemeinde Zichow um 14 Uhr in 16306 Zichow, Dorfstraße 13 a – der Ort, an dem die Frauen gefangen waren – an ihr Leid mit der feierlichen Einweihung dieser Gedenktafel.