Indonesien: Ankunft geflüchteter Rohingya

Djakarta. Mehr als 500 Angehörige der in Myanmar verfolgten muslimischen Minderheit der Rohingya sind nach UN-Angaben am Sonntag in überfüllten Holzbooten in Indonesien angekommen. Allein im Bezirk Bireuen in der westlichen Provinz Aceh sei am Sonntag ein Boot mit 256 Menschen an Bord eingetroffen, darunter 110 Frauen und 60 Kinder. Die Rohingya sind die größte staatenlose Bevölkerungsgruppe der Welt und gehören zu den am stärksten verfolgten Minderheiten. Tausende Rohingya versuchen jedes Jahr, auf langen Überfahrten Malaysia oder Indonesien zu erreichen, und riskieren dabei ihr Leben. (AFP/jW)