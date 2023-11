Argentinien: Kandidat Massa bedroht

Buenos Aires. Im Vorfeld der Stichwahl um das Präsidentenamt in Argentinien am Sonntag sind fünf Menschen wegen mutmaßlicher Drohungen gegen den peronistischen Kandidaten Sergio Massa festgenommen worden. Nach der Festnahme von drei Männern und einer Frau am Freitag wurde am Sonnabend eine 18jährige Frau in der Stadt Salta festgenommen, wie AFP am Sonntag berichtete. Überhaupt war der Wahlkampf vor der Stichwahl um das argentinische Präsidentenamt zwischen Massa und dem ultrarechten »Anarchokapitalisten« Javier Milei von einem aggressiven Ton und Drohungen gegen Linke geprägt. (AFP/jW)